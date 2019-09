Video – Dit verandert in 2020 binnen de zorgverzekering

Het is Prinsjesdag, de dag waarop de regering onder andere haar plannen voor de nieuwe zorgverzekering bekend maakt. Wat verschijnt en verdwijnt er dit jaar binnen het basispakket? UnitedConsumers zet alle wijzigingen van de zorgverzekering 2020 voor u op een rijtje in een korte animatie.



Zie video:

Net als in andere jaren wijzigen een paar punten van de zorgverzekering, maar het minimale eigen risico blijft in ieder geval gelijk dit jaar. Dat betekent dat men in het nieuwe jaar 385,00 euro kwijt is voor bepaalde zorg. Het eigen risico kan ook in 2020 weer vrijwillig verhoogd worden tot en met 885,00 euro.De overheid verwacht dat de zorgpremies in 2020 omhoog gaan met ongeveer drie euro per maand, omdat de zorgkosten al een aantal jaar op rij stijgen. Om dit te compenseren stijgt de zorgtoeslag in 2020 waarschijnlijk met € 67,00 (eenpersoonshuishouden) en € 95,00 (meerpersoonshuishouden), zodat Nederlanders dit minder stevig in hun portemonnee voelen. Hoeveel de premie uiteindelijk stijgt wordt voor 12 november bekend gemaakt door de zorgverzekeraars.De maximale collectiviteitskorting wordt door de overheid gehalveerd. Volgens de overheid is de korting niet in alle gevallen gerechtvaardigd. Het overgrote deel, ongeveer tweederde, van de Nederlanders is verzekerd via een collectief.Rokers die willen stoppen met roken hoeven geen eigen risico te betalen voor stoppen-met-roken-programma’s. Voorheen brachten zorgverzekeraars eigen risico in rekening voor hulpprogramma’s.Net als vorig jaar wijzigen enkele vergoedingen in het basispakket. In 2020 worden vooral een paar zaken toegevoegd aan de zorgverzekering. Hieronder een overzicht van wat er verschijnt en verdwijnt in het basispakket van de zorgverzekering in 2020.Ouderen en verstandelijk gehandicapten hebben vaak een grotere zorgvraag. Daarom wordt eerstelijnszorg door specialisten vanaf 2020 gedekt vanuit het basispakket.Moet een patiënt langer dan drie dagen achter elkaar reizen voor een behandeling? Dan wordt vanaf 2020 een vergoeding van 75,00 euro aangeboden voor overnachting in een hotel.Sinds 1 september 2019 krijgen patiënten met specifieke vormen van longkanker de geneesmiddelen Durvalumab en Abemaciclib vergoed.Patiënten met Multiple Sclerose krijgen per 1 september 2019 het geneesmiddel Fampyra vergoed vanuit het basispakket.