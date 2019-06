Nachtkaravaan van Ronald McDonald Kinderfonds arriveert in Utrecht

De nachtelijke karavaan van HomeRide en HomeRun, de 24-uurs sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds, arriveert in Utrecht. De HomeRiders hebben inmiddels ruim 350 kilometer erop zitten, de HomeRunners zijn net voorbij de 100-kilometergrens. De opbrengst van de tours komt ten goede aan de Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen van het Kinderfonds. Alle deelnemers laden zich in Utrecht op voor de nachtelijke etappes: vanaf hier wordt het doorbikkelen, afzien en door de verzuring heen trappen. Yvon Jaspers, ambassadeur van het Kinderfonds, moedigt ze aan vanaf het Utrechtse checkpoint. Morgenochtend gaan alle sportievelingen via Amsterdam richting de finish in Den Haag. Daar worden ze vanaf 11.00 uur verwacht, en hebben ze er 24 uur op zitten. Deze 24 uur staat symbool voor de zorg van ouders voor hun zieke kind; die gaat ook 24 uur per dag door. Vrijwel elk team heeft een bijzondere motivatie om mee te doen met de HomeRun en HomeRide. Sanne is hardloper en moeder van Emy, naamgever van Team Emy: “Emy was nog geen drie dagen oud toen ze aan haar darmen werd geopereerd en nog geen drie weken toen ze een openhartoperatie onderging. Ik weet niet hoe ik deze heftige tijd door had moeten komen als Ronald McDonald Huis Utrecht er niet was geweest. Daarom gaan wij hardlopen, om ervoor te zorgen dat elke ouder met een kind in het ziekenhuis kan logeren in een Ronald McDonald Huis.” De HomeRiders leggen binnen 24 uur in totaal 500 kilometer af en de HomeRunners volgen een route van 240 kilometer. Daarmee zamelen ze geld in voor de Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tijdens de tours passeren ze acht Ronald McDonald Huizen.

Meer informatie, of een (lokale) HomeRider, HomeRunner of vrijwilliger interviewen? Goed plan! Neem even contact op met Godelief Swank, teammanager communicatie & marketing, via 06 54 76 19 48 of g.swank@kinderfonds.nl.



Over HomeRide en HomeRun



HomeRide en HomeRun zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2019 wordt HomeRide al voor de negende keer gereden; HomeRun vindt voor de derde keer plaats. Met een zelfgekozen team fietsen deelnemers 500 kilometer of lopen ze 240 kilometer in 24 uur. In estafettevorm. Dwars door Nederland. Dag en nacht. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben. Kijk voor meer informatie over de events op homeride.nl en home-run.nl.



Over Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 12 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 12 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in 3 (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 1.900 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose