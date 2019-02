Ruim eenderde jongeren heeft negatieve ervaringen online

Veel Nederlandse jongeren tussen 12 en 17 jaar komen bij het gebruik van het internet wel eens in vervelende situaties terecht. Zo heeft maar liefst 32,8% van de jongeren weleens intimiderende kettingbrieven ontvangen waarin werd gedreigd met nare gevolgen wanneer de kettingbrieven niet zouden worden doorgestuurd naar voldoende personen. Daarnaast heeft 31% van de jongeren content gezien die zij als beangstigend of schokkend ervaren. Ook wordt 26,4% van de jongeren wel eens lastiggevallen online en ervaart ruim eenvijfde van de kinderen online pesterijen. Dit komt naar voren uit onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in dit overzicht , inclusief heldere grafieken.



Meisjes hebben online meer negatieve ervaringen dan jongens



Opvallend is dat meisjes op elk vlak meer negatieve interacties ervaren op internet dan jongens. Zo is ruim 32% van de meiden online wel eens lastiggevallen tegenover 21% van de jongens. Ook worden meisjes vaker gepest (25% tegenover 16% van de jongens) en krijgen ze vaker content te zien waar ze van schrikken.



Meerderheid ouders maakt zich zorgen over wat hun kinderen doen online



Een meerderheid van de ouders (55%) geeft aan zich zorgen te maken over wat hun kinderen op internet doen. Toch hebben ouders niet altijd een goed beeld van de problematiek waar kinderen tegenaan lopen online. Het probleem van kettingbrieven wordt bijvoorbeeld sterk onderschat.



Meer dan 80% van de ouders heeft op enige manier voorzorgsmaatregelen getroffen om hun kinderen op internet in de gaten te houden. Daarnaast geeft 43% van de ouders aan vaker te willen praten met hun kinderen over wat deze precies doen online. Voor de jongeren zelf hoeft dit niet zo; slechts 6,3% van de jongeren ziet het belang in van vaker met de ouders communiceren over het internetgebruik.



Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 2000 ouders en jongeren in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, een consortium van organisaties die zich bezighouden met veilig en bewust internetgebruik. Meer informatie over het volledige onderzoek alsmede handige grafieken en additionele conclusies zijn terug te vinden in de bronartikelen:



