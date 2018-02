Museon prijst zich gelukkig met de BankGiro Loterij



Het Museon in Den Haag heeft gisteren een schenking van de BankGiro Loterij ontvangen ter waarde van 630.000 euro. De directeur van het Museon, Marie Christine van der Sman, was blij verrast toen zij tijdens het Goed Geld Gala 2018 in het Singer Laren één van de acht eenmalige schenkingen ontving. Marie Christine van der Sman:



“Het Museon zal de donatie gebruiken voor de herinrichting van de toegang tot het Museum, die dan op alle gebieden zal voldoen aan de eisen van een museum van deze tijd: publieksvriendelijk en duurzaam. Ook het restaurant krijgt een facelift. Deze prijs is een kroon op ons werk. De afgelopen jaren hebben we de eerste etage van het Museonheringericht en nu kunnen we ook de benedenetage aanpakken, die behoorlijk versleten is door de grote publieksstromen sinds de opening van het gebouw in 1986. Het is fantastisch dat we dit kunnen doen. Met dank aan alle mensen die in 2017 loten gekocht hebben van de BankGiro Loterij”.



Goed Geld Gala 2018



Het Goed Geld Gala is een jaarlijks terugkerend fenomeen, georganiseerd door de BankGiro Loterij. Tijdens dit gala werd bekendgemaakt hoeveel geld de BankGiro Loterij schenkt aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Ook dit jaar gaat van ieder verkocht lot weer de helft rechtstreeks naar de culturele partners van de BankGiro Loterij, waaronder het Museon.Dit jaar kan de loterij ruim 74,8 miljoen euro verdelen onder 78 culturele organisaties. Het gaat hierbij om zowel vaste jaarlijkse bijdragen als eenmalige schenkingen.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.



