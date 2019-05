Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in Noord-Holland-Noord met hulp van BNG Bank en Europa

Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in haar ziekenhuislocaties in Alkmaar en Den Helder. Daarvoor zijn leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank. De gemeente Alkmaar staat voor een deel van de lening garant. Het investeringsprogramma betreft de verbouw van locatie Den Helder, de nieuwbouw eerste fase locatie Alkmaar, de bouw van een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar, de renovatie van huize Westerlicht en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier.



Samenwerking

Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur: “Wij zijn enorm blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten. Het is een mooie samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties die samen het belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland inzien. Dankzij deze lening is ons investeringsprogramma voor de komende jaren geborgd en kunnen we de zorg in deze regio niet alleen waarborgen maar ook verder ontwikkelen. Een mooie mijlpaal voor Noordwest!”



Partners

Aan de lening ligt een uitgebreide businesscase ten grondslag en is lang onderhandeld. Door de gekozen constructie heeft Noordwest tegen bijzonder gunstige voorwaarden, zoals een langere looptijd en een relatief lage rente kunnen lenen. Bij de EIB leent Noordwest 120 miljoen euro, gesteund onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hoofdmoot van het zogenaamde Junckerplan, en 110 miljoen bij BNG Bank. Daarbij geeft de gemeente Alkmaar een gemeentegarantie op de geldleningen van 40 miljoen euro: 20 miljoen bestemd voor de ondergrondse parkeergarage en 20 miljoen voor de bouw van fase 1 (acute as).



Achtergrondinformatie

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact. Zie www.bngbank.nl



De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB bijna EUR 2 miljard aan Nederlandse projecten



Het doel van het Investeringsplan voor Europa is de Europese investeringen aan te zwengelen om groei en banen te creëren. Dat gebeurt door bestaande en nieuwe financiële middelen beter te benutten, investeringsbelemmeringen weg te nemen en aan investeringsprojecten technische ondersteuning en zichtbaarheid te verlenen. De tot dusver goedgekeurde projecten onder zullen naar verwachting meer dan EUR 398,6 miljard aan extra investeringen in de Europese economie mobiliseren, waaronder meer dan EUR 9 miljard in Nederland, en daarmee ongeveer 949.000 MKB-bedrijven ondersteunen in alle 28 EU-Lidstaten. Voor de laatste cijfers per land en/of sector kijkt u hier of bekijk onze FAQs.