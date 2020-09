Nationaal Holocaust Namenmonument



Jeugdvriendin van Anne Frank legt eerste herdenkingssteen



Op woensdag 23 september om 14:00 uur zal, in aanwezigheid van 14 overlevenden, de eerste herdenkingssteen worden gelegd voor het Nationaal Holocaust Namenmonument. Mevrouw Jacqueline van Maarssen, jeugdvriendin van Anne Frank, verricht de officiële handeling.



Mevrouw Van Maarssen zat de eerste jaren van de oorlog in de klas met Anne en ze raakten goed bevriend. Totdat de familie Frank moest onderduiken. Een paar jaar geleden veilde ze een gedichtje van Anne Frank en schonk een aanzienlijk deel van de opbrengst aan het Namenmonument.



Het metselen van de ruim 102.000 stenen gebeurt aan de hand van een zeer complex metselplan waarbij logische alfabetische volgorde ondergeschikt is. De naam op de eerste steen is Dina Frankenhuis. Zij is op 4 juni 1943, op 20-jarige leeftijd, vermoord in Sobibor. Ze werkte als kantoorbediende en woonde met haar ouders in Amsterdam.