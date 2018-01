Mensen met een verstandelijke beperking in beweging

15 januari 2018







UTRECHT – Het consortium Sterker op Eigen Benen heeft in een werkplaats de methode 'Dromen, ontdekken en doen!' ontwikkeld die mensen met een verstandelijke beperking moet stimuleren om meer te bewegen. Met de methode ontdekken mensen met een verstandelijke beperking samen met hun netwerk hoe ze bewegen meer onderdeel van het dagelijks leven kunnen maken.







Handige tools



De methode is ontwikkeld in een werkplaats, gefinancierd door Stichting SPZ en ontwikkeld door het consortium Sterker op Eigen Benen. Met handige tools worden mensen met een verstandelijke handicap gestimuleerd om de fases dromen, ontdekken en doen te doorlopen. Daarbij staan de eigen regie, motivatie en steun vanuit de omgeving centraal.



Niet moeilijk



De methode stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om meer te bewegen. Omdat het goed is voor de gezondheid en het een mooie manier is om met andere mensen in contact te komen. Ook hoeft het volgens de methode niet moeilijk te zijn, omdat iedereen er iedere dag mee kan beginnen, bijvoorbeeld door een halte eerder uit te stappen, wanneer je met de bus reist.



Poster en weekplanner



Met de leus ‘ik ben ff..’ kunnen mensen direct aan de slag met meer bewegen. Voor inspiratie, dromen en ideeën, bestaat er een beweegposter. Ook is er een weekplanner voor het plannen van beweegacties. Deze tools zijn ook bedoeld voor begeleiders, vrijwilligers en familieleden. Voor hen zijn er ook handreikingen om een positief gesprek over bewegen te voeren. Door vragen te stellen als: ‘Wat kan je?’; ‘Welke manieren om te bewegen ken je die je elke dag kunt doen?’; ‘Hoe kun je dat samen met iemand doen?’ en ‘Hoe kun je elkaar hierin steunen?’



Kans maken op het beweegstartpakket



Mensen met een verstandelijke beperking kunnen samen met hun netwerk meedoen door zich aan te melden op: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ikbenff. Op social media kunnen ze via de hastag #ikbenff laten zien hoe zij bewegen in het dagelijks leven toepassen. Als ze vervolgens de volgende zin afmaken: ‘Ik ben ff…’, deze via #ikbenff delen of opsturen met een foto van zichzelf in beweging, samen met een begeleider, familielid of vriend maken zij kans op het beweegstartpakket. Deze bestaat uit een gedrukte handreiking, poster, weekplan en een stappenplanner.



Consortium ‘Sterker op Eigen Benen’



De werkplaats is ontwikkeld door het consortium Sterker op Eigen Benen, dat bestaat uit de onderzoeksgroep ‘Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking’ van het Radboudumc en negen zorgorganisaties: ORO, Koraal, Driestroom, Pluryn, Dichterbij, Philadelphia, De Twentse Zorgcentra, ’s Heeren Loo en Siza. Vilans is verantwoordelijk voor de communicatie.