Recordaantal deelnemers aan de 11e Nationale GezondheidsBeurs



- Ook Rico Verhoeven op Europa’s grootste beurs voor gezonde leefstijl -



De 11e editie van De Nationale GezondheidsBeurs (van 1 t/m 4 februari in de Jaarbeurs Utrecht) kent een recordaantal van 329 exposanten en dagelijks 131 presentaties en workshops over een gezonde leefstijl met o.m. Rico Verhoeven (Wereldkampioen kickboksen), Fajah Lourens (Killerbody Motivation), Vivian Reijs (VoedingsCoach), Radmilo Soda (Personal trainer), Isabel Boerdam (De Hippe Vegetariër), Pascale Naessens (Belgisch boegbeeld pure voeding), David en Stephen Flynn (Happy Pear uit Ierland), Carola van Bemmelen (Sugar Challenge), Lili Genee (Vullen of voeden), alsook bijvoorbeeld Menno Oosterhoff (Dwangstoornis psychiater), Dr. Janneke Wittekoek (Vrouwenhart), William Cortvriendt (Afval mythes), Nienke Tode (Poepdokter), Ralph Moorman (Hormonen in Balans), Jacqueline van Lieshout (Detoxcoach), Dr. Gisela Terwindt, migraine neuroloog) en nog 80 andere sprekers, bloggers en influencers. Het volledige programma is te vinden op http://www.denationalegezondheidsbeurs.nl/programma/



Bio-Beauty, Vega Burger, Burn-out, Bodybuilding, Detox, Feel Good Food



Het brede aanbod is samengebracht in vijf thema's: Health, Food, Body, Mind en Beauty. Dit jaar extra aandacht voor biologische producten, Burn-out en suikervervangers.



Vrouwen Paviljoen



De meeste bezoekers zijn vrouw (76%). Daarom is er een speciaal Vrouwen Paviljoen ingericht met een grote verscheidenheid aan zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen, zoals gynaecoloog, cardioloog, seksuoloog, neuroloog, huisarts, bekkenfysiotherapeut, overgangsconsulente en voedingsdeskundigen. Zij geven antwoord op de vragen rond vrouwenhart, de overgang, seksualiteit, incontinentie, menstruatie, bekkeninstabiliteit, ontlastingsklachten, beroerte en kanker. Daarnaast op de beurs ruim aandacht voor gezond eten en leven, mindfulness en persoonlijke lichaamstraining met elke dag actieve workshops .



Allergietest op de AllergieBeurs



Onderdeel van de Nationale GezondheidsBeurs is de AllergieBeurs. Hier ligt de nadruk op lekker leven met allergie. Dit jaar wordt daadwerkelijk op allergie getest en weten bezoekers binnen 15 minuten of ze allergisch zijn voor o.a. gras- en boompollen, huisstofmijt en dierlijke huidschilfers. Verder informatie over wat je wél kunt eten, drinken en doen bij een allergie of overgevoeligheid.



Europa’s grootste consumentenbeurs



De Nationale GezondheidsBeurs is met 45.000 bezoekers in 4 dagen Europa's grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl en biedt naast 329 exposanten veel lezingen, workshops, proeverijen, kookdemonstraties, yoga-sessies, behandelingen en gezondheidstesten.