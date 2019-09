Tweede editie Make It Jazz Festival haalt veelbelovende muzikanten naar Tilburg

Na een succesvolle eerste editie in 2018, wordt op 19, 20 en 21 september de tweede editie van Make It gehouden. Laat je verrassen en inspireren door de grote namen van morgen, die in kwaliteit niet onderdoen voor de oude rotten in het vak. Dit weekend staat Tilburg in het teken van Make It, het jazz festival dat een podium geeft aan jonge makers van hoge kwaliteit.



Make It wordt georganiseerd door vier jazzmuzikantenh die elkaar kennen van het conservatorium in Tilburg en die vinden dat er teveel goede muziek onderbelicht blijft.



‘’Er zijn zo ontzettend veel goeie muzikanten die schitterende muziek maken. Maar de weg naar het grote podium is soms lastig. Wij vinden dat ze dit podium verdienen en ze dit kunnen bieden.’’



Het mes snijdt aan twee kanten want tegelijkertijd krijgt het publiek verrassingen voorgeschoteld die het anders niet te horen zou krijgen.



Het festival gaat van start op donderdagavond 19 september met de gratis toegankelijke AMPA JazzRonde op tien locaties in de Tilburgse Binnenstad. De bands die deze avond spelen zijn onder andere het Finse KAMA Kollektiv met zangeres en trompettiste Kirsi-Maria Hirju, het trio van gitarist Leon Sibum, Wizard met filmische jazz-rock, het Loek van den Berg Quintet, Quartzite en het Rik van der Made Quintet.



Op vrijdag 20 september speelt het Britse trio ENEMY in Paradox en zijn er diezelfde avond concerten te beluisteren in poppodium 013 van het negenkoppige Son Swagga en het Duits-Nederlandse Doppler trio met Daniël van der Duim op piano.



Op zaterdag 21 september is de afsluitende avond in Theaters Tilburg. Drie zalen worden gevuld met muzikaal talent uit alle windstreken. Een van de zalen is de Jacques de Leeuw-zaal waarvan pianist en componist Jeroen van Vliet net zoals vorig jaar de curator is.



Op deze avond bewonder je onder andere de vijfkoppige elektro, funk en fusion formatie Muddy Grease, het Tijs Klaassen Quintet, de Amsterdamse Valvetronic Brassband en de Red Light Jazz Society die met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar één van de jongste professionele big bands van Nederland is.



Een bijzondere verschijning deze avond is de jonge Belgische pianist Hendrik Lasure (1997), onder meer bekend van het duo SCHNTZL. Onder de naam ‘Warm Bad’ presenteert hij in Tilburg nieuw werk dat hij geschreven heeft voor zijn zevenkoppig saxofoon-pianokwartet, bijgestaan door drie gitaristen.



Tickets en info: https://makeitjazz.nl/



https://www.facebook.com/makeitjazz/



https://www.instagram.com/makeitjazzfestival/