Zeer spectaculair transport van kostbare vleugel vanaf 16e verdieping

Woensdag 14 november wordt voor het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds een kostbare Bechstein vleugel uit een appartement, op de 16e verdieping, in Delft getakeld.



Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) heeft een kostbare Bechstein vleugel ter waarde van € 35.000 ontvangen, afkomstig uit een nalatenschap. Er bleek één klein probleem. De vleugel van ruim 2 meter lang staat op de 16e verdieping en kan niet via de lift naar beneden.



Het NMF heeft Griffioen Transport, gespecialiseerd in het verhuizen en vervoeren van vleugels, gevraagd deze klus te klaren. Barry Dik: “Vleugels verhuizen is ons dagelijkse werk, maar zo spectaculair hebben wij het nog niet eerder meegemaakt. Een van de hoogste mobiele kranen met opzet stuk wordt ingezet. We moeten namelijk een hoogte van 54 meter overbruggen over een afstand van 57 meter. Dat is gigantisch”.



Op woensdag 14 november is vanaf 07.00 uur de kraan ter plaatse en tussen 08.30 en 10.00 uur wordt het takelwerk verricht.



Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF)



Het NMF is een goed doel dat een unieke collectie muziekinstrumenten bezit en beheert. De kwalitatief hoogstaande muziekinstrumenten worden in bruikleen gegeven aan professionele musici en conservatoriumstudenten. Het NMF geeft momenteel ongeveer 400 musici een instrument in bruikleen uit de collectie, die ruim €33 miljoen waard is. In de 30 jaar van zijn bestaan heeft het NMF al meer dan 2500 musici aan een muziekinstrument geholpen. Gemeten naar het aantal professionele musici dat geholpen wordt, is het NMF het grootste muziekinstrumentenfonds ter wereld.



Nalatenschappen en schenkingen



Voor musici zijn talent, doorzettingsvermogen en goede begeleiding niet voldoende. Ook het bespelen van een kwalitatief goed instrument is cruciaal, terwijl het daar nou juist vaak aan ontbreekt. Puur vanwege de hoge prijzen voor met name vleugels, harpen, strijkinstrumenten en -stokken. Het NMF is een particuliere stichting die geen overheidssubsidie ontvangt. Het NMF is dus voor bijna 100% afhankelijk van particuliere schenkingen en nalatenschappen. Zowel met financiële middelen als met muziekinstrumenten is het NMF geholpen.