La marque de beauté éthique The Body Shop ouvre son premier nouveau Concept Store sur le continent Européen à Gand

Faisons tout ce qui est en notre pouvoir et prenons soin du monde dans le nouveau magasin de the body shop® à gand.



Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de corps robustes, pleins de confiance.



Gand, le 7 septembre 2020 - C'est pourquoi The Body Shop se retrousse les manches et retrouve son esprit militant avec le lancement de son nouveau concept store, situé à Gand, Veldstraat 5-7, après des lancements réussis en Angleterre, au Canada, à Hong Kong, en Corée et à Singapour. Le nouveau concept a transformé le magasin en un « workshop militant » interactif qui invite ses visiteurs à apprendre connaître les produits et à découvrir comment nous pouvons tous ensemble lutter pour un monde plus juste et plus beau. Le moment est venu de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin du monde. Car ensemble, nous sommes imbattables.



ÉLÉMENTS DURABLES DANS LE MAGASIN

Pour le nouveau magasin, des matériaux « verts » tels que du bois recyclé et du plastique recyclé ont été utilisés afin de réduire l'impact environnemental.



De plus, le magasin contient :



• Des plans de travail EKOply fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés qui finiraient normalement en tant que déchets à la décharge



• Des chaises avec une structure en acier recyclé et un siège en bois recyclé.



COIN ACTIVISME

Découvrez l'esprit militant de The Body Shop ainsi que les campagnes menées par l'entreprise pour favoriser le changement social, allant de l'égalité des sexes à une campagne contre les tests sur les animaux au niveau des produits cosmétiques. Apprenez-en plus sur la façon dont la marque s'efforce de créer un monde plus juste et plus beau et comment vous pouvez vous impliquer et agir, en collaboration avec son réseau local et international d'activistes engagés et intrépides.



Hugues Laurençon (Directeur Général France & Benelux) : « Nous sommes très fiers de l'ouverture de notre nouveau magasin à Gand. C'est le premier magasin de ce type en Europe continentale et nous rendons ainsi hommage à la Belgique, qui était le premier pays hors de l'Angleterre à accueillir une nouvelle succursale de The Body Shop en 1978. Ce nouveau concept incarne les valeurs de The Body Shop et est l'expression physique du rajeunissement de notre marque. En tant qu'entreprise certifiée B Corp, nous avons accordé une grande importance aux matériaux recyclés, revalorisés et durables. Notre équipe est prête à offrir une expérience d'achat enrichissante à nos clients, d'autant plus significative dans le contexte actuel. »



FAISONS TOUT CE QUI EST EN NOTRE POUVOIR

Comme toujours, l'aimable et compétente équipe de The Body Shop est prête à aider ses clients à découvrir le magasin et à vivre une expérience inédite, avec des conseils personnalisés en maquillage, soins du corps et de la peau.



B CORP

En 2019, The Body Shop a été certifiée B Corp, lui permettant de rejoindre un groupe restreint d'entreprises dont la mission commune est d'apporter un changement sociétal grâce à des pratiques commerciales éthiques et durables. The Body Shop, avec les autres B Corps, appelle les entreprises du monde entier à entreprendre de manière bénéfique fois pour l'être humain et la planète. La certification permet à The Body Shop de rejoindre sa société-mère Natura, qui est la première société B Corp cotée en bourse au monde.