Airbnb ondersteunt creatieve sector

-Bijna 1 op de 5 Nederlandse hosts op Airbnb is werkzaam als kunstenaar, artiest of ontwerper



-De helft van deze creatieve hosts geeft aan dat hosten op Airbnb helpt om in hun huis te kunnen blijven wonen



-Een sterke creatieve sector is essentieel voor een goed functionerende economie en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de Nederlandse steden





Nederland, 8 november 2018 – Nieuwe data van Airbnb toont aan dat bijna één op de vijf (16 procent) Nederlandse hosts werkzaam is als kunstenaar, filmmaker, artiest, designer of muzikant. Voor veel van hen is hosten op Airbnb een belangrijke extra inkomstenbron naast het geld dat zij verdienen met hun creatieve werk. Na China (20 procent) en Israël (18 procent) is Nederland hiermee het derde land wereldwijd met het hoogste percentage Airbnb hosts dat werkzaam is in de creatieve sector. 7 op de 10 van deze creatieve hosts is vrouw.



De noodzaak van een stabiel inkomen en de stijgende kosten van het leven in de stad maken verhuur via Airbnb een belangrijke inkomstenbron voor hosts die werken in de creatieve sector. Van de bijna 6.000 Nederlandse artistieke hosts geeft bijna de helft (42 procent) aan dat Airbnb hen helpt om in hun huis te blijven wonen. één op de tien hosts gebruikt verhuur via Airbnb daarnaast als hoofd inkomstenbron.



Het nieuwe aanbod van Airbnb Experiences - de toevoeging op het platform waarmee hosts activiteiten en ervaringen kunnen aanbieden aan kleine groepen gasten - geeft creatieve hosts ook de mogelijkheid om meer inkomsten te halen uit hun werk als kunstenaar of artiest. Momenteel is bijna de helft van de activiteiten op Airbnb Experiences gebaseerd op culturele of artistieke ervaringen (43 procent), variërend van live-concerten, fotografie excursies, unieke street art tours en diverse schilder, design en fashion workshops.



Naast het delen van woning en passies zijn de creatieve hosts op Airbnb ook enthousiast over het delen van de culturele hotspots die hun stad te bieden heeft. Het afgelopen jaar heeft 86 procent van de Nederlandse creatieve hosts culturele en artistieke instellingen aanbevolen aan gasten. Airbnb gasten gaven aan ongeveer een vijfde (18 procent) van hun budget te besteden aan culturele activiteiten.



Airbnb host in de schinkelbuurt in Amsterdam:



“Als interieurontwerper blijf ik creatief inspelen op de wensen van mijn gasten. Daarnaast zorgen de opbrengsten van het verhuren van mijn woning voor meer creatieve en financiele vrijheid; zo krijg ik nu de mogelijkheid om een studie te volgen. De kennis die ik daardoor vergroot kan ik dan weer inzetten voor de stad Amsterdam.” Anne, 53 jaar - interieurontwerper - Amsterdam Zuid.



Airbnb host in het Centrum in Amsterdam:



“'Amsterdam blijft een levendige stad door de vele creatieve bewoners. Voor de meeste kunstenaars is het leven geen vetpot, maar ze zijn vaak met weinig tevreden. Wanneer ze in hun onderhoud kunnen blijven voorzien door een aanvulling op hun inkomen vanuit hun B&B of vakantieverhuur, kunnen ze zonder toeslagen en uitkeringen verder en in inspirerend Amsterdam blijven wonen en werken ‘ Sophia, 70 jaar - grafisch ontwerper



Hadi Moussa, General Manager Noord-Europa van Airbnb:



‘Als geboorteland van Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en met zo’n 700 musea in Nederland is het geen wonder dat veel van de Nederlandse hosts werkzaam zijn als kunstenaar, artiest of designer. We zijn trots op de ondersteunende rol van Airbnb in het verzorgen van extra inkomsten voor duizenden gepassioneerde en creatieve hosts in Nederland en de actieve bijdrage die zij leveren aan de culturele en creatieve instellingen in Nederland.