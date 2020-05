Artishock lanceert lied voor alle basisschoolleerlingen

“We mogen weer naar school!”



Na acht weken thuisonderwijs mogen de basisschoolleerlingen maandag 11 mei in groepjes weer naar school. Een moment waar veel kinderen lang naar hebben uitgekeken. Een feestje, dat wat eerst zo vanzelfsprekend was. Met het in achtnemen van de regels om het aantal contactmomenten te beperken en besmettingen te voorkomen, moeten de kinderen zich aan een aantal essentiële regels houden. Reden voor Artishock events & marketing om een vrolijk lied, inclusief bijbehorende dans te maken. Huibert Wilschut, creatief directeur van Artishock, is verantwoordelijk voor de tekst, muziek en uitvoering. Artishock wil met het lied duidelijk maken dat het naleven van regels niet alleen verboden kent, maar juist ook heel leuk kan zijn.



Denken in oplossingen

Zolang er geen vaccin is, moeten we ons aan de ‘anderhalve meter-maatschappij’ houden. Waarbij afstand houden niet het doel is, maar juist het voorkomen van besmettingen voorop staat. Samen met CrowdCom is Artishock events & marketing vorige maand het 1m50Loket opgestart. Het loket stoomt organisatoren, bedrijven en instellingen klaar voor het nieuwe normaal door zowel bestaande situaties aan te passen als nieuwe situaties te ontwikkelen. Zo ook bij basisschool De Wegwijzer uit Den Dungen.



Mechtild Stultiens, directeur-eigenaar Artishock: ”We zijn met elkaar bezig om besmettingsrisico’s te minimaliseren, niet om een 150cm-samenleving te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de te nemen maatregelen niet alleen pragmatisch kunnen worden toegepast, maar ook in creatieve én communicatieve zin, passend bij de betreffende doelgroep. Plexiglas schermen en verbodsbordjes zijn snel besteld en te plaatsen, maar wij proberen juist de scholen, openbare gebouwen, sportverenigingen, restaurants, theaters, musea en kantoren ook een prettige uitstraling te geven. Een veilige omgeving waar je fijn en vertrouwd verblijft.”

Video clip van “We mogen weer naar school!”: https://vimeo.com/416739763