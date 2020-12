Horecamedewerkers aan de slag bij ouderenzorgorganisatie Zorgbalans

Door corona verliezen veel mensen in de hospitality branche, zoals de horeca, hun baan. Of zitten zij tijdelijk of langdurig ongewenst thuis. Maar niet in de regio Kennemerland, want daar zetten deze medewerkers zich in voor de ouderen bij Zorgbalans. Goed opgeleide zorgprofessionals zijn schaars en door corona is het extra druk in de verpleeghuizen. Extra handen zijn van harte welkom en de hospitality ervaring komt goed van pas. Een win-winsituatie dus!



Welzijn staat centraal



In de woonzorglocaties van Zorgbalans wordt niet alleen verpleegkundige zorg verleend, maar is er ook veel aandacht voor het welzijn van de bewoners. Bij Zorgbalans zagen ze dus direct een link met horecamedewerkers. Zij zijn als geen ander gewend om te werken in een omgeving waar persoonlijke aandacht en service voorop staat. Precies wat de bewoners van Zorgbalans nodig hebben.



Een oproep werd geplaatst op Werkenbijzorgbalans.nl en gedeeld via social media, gericht op ‘mensen-mensen’. Zij konden solliciteren naar de functie van medewerker gastvrijheid met de focus op welzijn door het insturen van een filmpje. Er werd massaal op gereageerd, er kwamen tientallen mooie filmpjes binnen. Na een gedegen screening door Werving & Selectie, zijn de eerste medewerkers gastvrijheid gestart bij een aantal woonzorglocaties van Zorgbalans.



Eerste ervaringen positief



De bewoners worden geholpen door de medewerkers gastvrijheid met hun dagelijkse verzorging en vinden het heerlijk dat hun haren extra worden gekamd, de nagels gelakt en dat er tijd is voor een gesprekje of wandeling. Ook worden zij verwelkomd op de huiskamers met koffie, thee of een ontbijt en organiseren de medewerkers gastvrijheid dagelijks activiteiten voor hen, zoals puzzelen of voorlezen. Eén van de horecamedewerkers: “Ik ben blij dat ik mij kan inzetten voor ouderen. Helemaal nu we in een tweede lockdown zitten en de horecagelegenheden voorlopig nog niet open gaan, is het fijn dat ik hier betekenisvol kan zijn.”



Ook Zorgbalans vindt de inzet van horecamedewerkers een uitkomst. Zo zegt locatiemanager Diana Bruin van Breezicht: “Er komt minder bezoek nu, omdat veel naasten bang zijn corona binnen te brengen. Daarom is die extra aandacht voor onze bewoners heel fijn. Helemaal in deze donkere dagen van het jaar. Zo zijn er ook in deze tijd mooie momenten met oprechte aandacht voor elkaar!”