Op volle kracht het vrouwenquotum omver blazen

Young Lady Business Academy nodigt pers op 1 juli uit bij eerste dag in Rotterdam



ROTTERDAM - Vrouwenquotum? Elske Doets, initiatiefnemer van de Young Lady Business Academy (YLBA), vindt het een zwaktebod. Als het aan haar ligt, zal haar opleiding zo veel jong, vrouwelijk talent laten ontkiemen, dat het vrouwenquotum zo snel mogelijk overbodig is.



In de NRC schreef ze afgelopen zaterdag het vrouwenquotum te beschouwen als ‘een oppervlakkige quick fix’ van een dieper liggend probleem: de moeizame strijd van jonge, Nederlandse vrouwen om ambitieus te mogen zijn.



Doets, zelf succesvol ondernemer en Zakenvrouw van het Jaar 2017, is met de YLBA op een missie. De Academy biedt jonge ambitieuze vrouwen handreikingen hoe op eigen kracht de top te bereiken. Maandag 1 juli start de vierde editie van de Young Lady Business Academy. Dit keer in het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) in Rotterdam.



‘De aanpak in onze Academy wordt vaak gezien als on-Nederlands,’ zegt Doets. ‘Nou, prima. Als dat betekent dat jonge vrouwen een week lang verlost zijn van negatieve commentaren en geïnspireerd raken door elkaar en door topvrouwen die de cruciale ervaringen in hun loopbaan met de nieuwe generatie delen, dan teken ik voor die typering.’



Wat de Young Lady Business Academy extra bijzonder maakt, is dat ambitie – de vastberadenheid om te slagen – als veel belangrijker wordt gezien dan de cijfers of het schooltype van de deelnemende, jonge vrouwen. Dus biedt de YLBA ruimte aan zowel mbo-ers als academici tussen de 15 en 24 jaar, als ze maar supergemotiveerd zijn. ‘De mix is ongelofelijk krachtig,’ aldus Doets. ‘Onze ervaring is dat de “denkers” enorme sprongen maken door met "doeners” aan de slag te gaan, en "doeners” op hun beurt een doorbraak maken door met “denkers” op te trekken.’



Niet alleen is YLBA sinds de oprichting in 2017 hard gegroeid. De opleiding heeft vrijwel vanaf het begin de welwillende aandacht gekregen van mensen als Koningin Máxima (ze bracht een bezoek) en premier Mark Rutte (hij nodigde de Young Ladies uit voor een meeting in Den Haag). Het resulteerde in een verhuizing naar het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) in Rotterdam, waar vanaf 1 juli zestig nieuwe Young Ladies aan hun enerverende avontuur zullen beginnen.