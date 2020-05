Demonstratie tegen transporten verarmd uranium bij Sloterdijk

Uraniumverrijker Urenco vervoert al bijna een jaar radioactief afval naar Rusland. Op 4 mei ging er weer een treinlading met verarmd uranium vanuit Urenco Duitsland via de Amsterdamse haven naar Rusland. Daarom demonstreerden de organisaties Laka en WISE, op gepaste afstand, in Amsterdam bij het NS Station Sloterdijk.



Sinds mei 2019 exporteert het Duits-Brits-Nederlandse bedrijf Urenco radioactief afval naar Rusland. Voor Urenco is de Russische uranium-afvoer-route een goedkope manier om van vele duizenden tonnen radioactief afval af te komen. Urenco en de Nederlandse regering stellen, dat, omdat nog een gedeelte van het naar Rusland afgevoerde uranium in theorie bruikbaar is, het geen afval is maar een grondstof. Het bruikbare gedeelte is echter hoogstens 10 procent; maar liefst 90 procent van het naar Rusland verscheepte uranium blijft daar onder slechte omstandigheden achter.



verantwoordelijkheid



Veiligheidsvoorschriften en handhaving van verarmd uranium zijn in Rusland minder gewaarborgd dan in Nederland. Bovendien is het een omstreden materiaal vanwege de mogelijke de militaire toepassingen ervan. De Nederlandse overheid is voor een derde in bezit van de aandelen van Urenco en daarmee (mede)verantwoordelijk voor Urenco's radioactief afvaltransport naar Rusland. Laka en WISE vinden dat Urenco en de Nederlandse overheid hun verantwoordelijkheid moeten nemen; de transporten moeten met onmiddellijke ingang worden gestopt.



Aanhoudende protesten in Duitsland en Rusland



Al meer dan een jaar wordt er in Nederland, Duisland en Rusland op diverse plekken tegen de transporten gedemonstreerd. Ruim 50.000 mensen ondertekenden in 2019 een Russische petitie tegen de import van Urenco’s uranium.