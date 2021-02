'Strooizout werkt deze week minder goed door zeer lage temperaturen'

Dit is een expertquote van Johnny Willemsen van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Ruim 11 miljoen kilo zout gestrooid maandagochtend | ANP



De ergste sneeuwval is voorbij, maar de gladheid duurt voort. Het strooizout zal daarbij vooral in de avonden, nachten en ochtenden slecht zijn werk doen door de zeer lage temperaturen. Beneden -7 graden neemt de werking van strooizout af.



Regionaal vriest het komende nachten streng (kouder dan -10 graden) en plaatselijk kan het later in de week zelfs zeer streng vriezen met meer dan 15 graden vorst. Strooizout werkt het beste bij temperaturen rond of net onder het vriespunt. Als de weg kouder wordt dan -7 graden neemt de werking sterk af.



Komende nacht liggen de minima tussen -6 en -11 graden. Later in de week worden de nachten nog kouder en kan de temperatuur lokaal dalen onder -15 graden. Ook de temperatuur van het asfalt zal dan ver onder de -7 graden duiken. Wegen kunnen dan toch regionaal glad zijn, ondanks dat er veel strooizout op ligt.



Eerst nog sneeuw op de weg



Bovendien valt vandaag op grote schaal nog wat lichte sneeuw. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land kan op verschillende plaatsen 2-5 cm verse sneeuw vallen. Doorgaande wegen worden zo goed mogelijk sneeuwvrij gehouden, maar in woonwijken en op binnenwegen kan het zeer glad zijn door platgereden (eerder gevallen) sneeuw. Ook kan tot en met morgen regionaal sneeuw vanuit de berm op de weg waaien. De noordkust maakt komende nacht, dinsdag en woensdag kans op sneeuwbuien.



Johnny Willemsen is meteoroloog bij Weeronline.