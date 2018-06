Smart Zwolle Hub officieel Live

De gemeente Zwolle heeft haar eerste initiatief, genaamd SensHagen, in hun ‘Smart Zwolle Hub’ live gezet. Dit gebeurde tijdens een feestelijke opening op een mooie plek in het hart van Stadshagen. Vanaf nu kunnen inwoners of partners in de stad meedoen in het project.



De gemeente Zwolle wil “De stad nog beter laten functioneren dankzij data en slimme technologie”, aldus Marcel Broekhaar, adviseur Smart Zwolle. Een van de thema’s op de agenda ‘Klimaatadaptieve stad’. Deze strategische doelstellingen worden nu omgezet naar concrete acties en initiatieven. Voor het laatste thema hebben ze nu een concreet initiatief opgericht: ‘SensHagen’.



Initiatief #SensHagen



SensHagen is een project dat als doel heeft om samen met de inwoners van de wijk Stadshagen het lokale klimaat inzichtelijk te maken. Daarnaast streeft Zwolle er naar om de inwoners klimaatbewust(er) te maken. Inwoners kunnen zelf sensoren “adopteren” van het RIVM en het KNMI en meten zo luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind. Meerdere inwoners van Stadshagen zijn erg enthousiast over dit project en doen hieraan mee. Er worden totaal 50 sensoren in de wijk Stadshagen geplaatst. Bekijk het initiatief.



ArcGIS Hub als basis



Om de metingen vanuit de sensoren te visualiseren én te analyseren wordt gebruikt gemaakt van Esri’s ArcGIS Hub. Dit is een smart platform om datagedreven samen te werken. Via de ArcGIS Hub kunnen gemeenten met bedrijven, partners en inwoners gezamenlijk aan uitdagingen van de stad werken. “Of het nu gaat om klimaatverandering, vergrijzing of mobiliteit: deze vraagstukken zijn onlosmakelijk verbonden met de locatie waar dit plaatsvindt”, aldus Bert Vermeij, consultant bij Esri Nederland. De visie erachter is dat door geografische data (via kaarten) te delen en zo slim samen te werken, het mogelijk is om onze leefomgeving te verbeteren en toekomstbestendig te houden.



Meer informatie



De ArcGIS Hub biedt nieuwe mogelijkheden voor effectieve en open beleidsontwikkeling, zoals de mogelijkheid om in een community samen te werken op basis van initiatieven die concrete beleidsdoelen ondersteunen.