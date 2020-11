Oproep Rutte in lijn met boodschap KBO-PCOB: Blijf omzien naar elkaar

De oproep van premier Rutte om de komende twee weken extra op elkaar te letten, en in het bijzonder mensen die in een isolement dreigen te raken, sluit volledig aan bij de boodschap die seniorenorganisatie KBO-PCOB deze coronatijd meermaals heeft verkondigd: Blijf omzien naar elkaar! Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Een terechte oproep van het kabinet om op elkaar te letten. Bij KBO-PCOB zien we al langer dat dit nodig is. Door de lockdown is voor een groep senioren de sociale kring heel klein geworden en zien zij in sommige gevallen zelfs niemand meer. Daarom roepen wij al sinds maart: Blijf omzien naar elkaar. Stuur dat kaartje, bel iemand of, loop even langs en vraag hoe het gaat.”



Om oog voor elkaar te blijven hebben, heeft KBO-PCOB tools om belcirkels op te zetten ontwikkeld. Daarnaast zijn er tal van initiatieven bij lokale afdelingen van KBO en PCOB door heel het land.



Verpleeghuizen



Tijdens de persconferentie werd ook duidelijk dat er op dit moment veel dilemma’s rondom verpleeghuizen aan de orde zijn. Verontrustend is het hoge aantal besmettingen in de verpleeghuizen. Ook blijven senioren met corona in het ziekenhuis omdat zij (nog) niet in het verpleeghuis terecht kunnen maar wel moeten. Sturkenboom: “We maken ons grote zorgen hoe de zorg daar geborgd kan blijven, dit is echt een probleem. We moeten heel snel zorgen dat het aantal besmettingen omlaag gaat. Niet alleen voor de groepen die hier extra kwetsbaar voor zijn, maar ook om de juiste zorg te kunnen geven zodat de kwaliteit van leven hoog kan blijven.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.