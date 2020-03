Glaucoom; één van de belangrijkste oorzaken van blindheid

Van 8 t/m 14 maart is de Wereld Glaucoomweek om aandacht te vragen voor de oogziekte glaucoom. Deze sluipende oogziekte geeft pijnloze signalen en in het begin zijn er geen klachten van gezichtsverlies. Echter, zicht dat eenmaal verloren is gegaan kan niet meer worden hersteld. Voor het behoud van gezonde ogen brengt het Oogfonds de signalen van glaucoom onder de aandacht.



“Ik merkte het tijdens het autorijden. De cijfers op nummerborden veranderden, de 8 werd een 3 en ik kon geen verkeersborden meer lezen.” - Ton | glaucoompatiënt Signalen van glaucoom De oogziekte glaucoom is een van de meest voorkomende chronische oogaandoeningen bij mensen ouder dan 40 jaar. We weten dat er in Nederland ongeveer 100.000 mensen met glaucoom zijn en nog eens zoveel die het nog niet weten. Bij het ontstaan van glaucoom spelen de bloedvoorziening van het oog en de oogzenuw een belangrijke rol. Bij beginnende glaucoom verdwijnt er beeld aan de randen van het gezichtsveld. Dit wordt niet altijd direct opgemerkt, omdat de hersenen in staat zijn het ontbrekende deel van het gezichtsveld in te vullen. Met alle gevolgen van dien.



Glaucoom en erfelijkheid



Glaucoom is erfelijk en daarom is het goed dat familieleden van glaucoompatiënten hun ogen tijdig laten controleren. Glaucoom is goed te behandelen. Wel is het belangrijk dat de behandeling tijdig wordt gestart, want de schade die aan de oogzenuw is ontstaan kan niet meer worden hersteld. De glaucoombehandeling kan alleen de beschadiging van de oogzenuw afremmen of stoppen.



Activiteiten glaucoomweek



In het hele land is er aandacht voor glaucoom in ziekenhuizen en bij optiekzaken. Het volledige overzicht is te vinden op: www.oogfonds.nl/agenda.