Bilthoven - Driekwart van de mindervalide toiletten onderweg is niet schoon en heeft niet (of onvoldoende ) de voorzieningen die de gebruiker nodig heeft. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Gouden Dagen en Sanmedi bv onder gebruikers van dergelijke openbare toiletten.



Vandaag, op Wereld Toiletdag, wordt zichtbaar hoe groot het probleem is. Het is een taboe, maar het ontbreken van een openbaar, toegankelijk toilet is voor bijvoorbeeld veel ouderen een reden om thuis te blijven. Terwijl het ondernemen van activiteiten buitenshuis belangrijk is om eenzaamheid tegen te gaan. Juist voor deze groep moet er dus een toegankelijk en schoon toilet komen in de openbare ruimte (hotels, restaurants, winkelcentra, benzinepompen) zodat toiletbezoek geen reden meer is om thuis te blijven.



Onderzoeksresultaten



Zo geeft 69% van de gebruikers (mensen met een mobiliteitsbeperking) aan een mindervalide toilet niet te kunnen vinden op een openbare locatie als ze onderweg zijn, blijken toegankelijke toiletten soms tot nooit schoon (76%) en vinden gebruikers er niet de hulpmiddelen die ze nodig hebben (74%). Een douche-wc en sta-op-functie zijn de twee functies die gebruikers het meest zouden waarderen bij een dergelijk toilet (resp. 45% en 38%). Dat en meer blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Stichting Gouden Dagen en Sanmedi bv, vanuit hun deelname aan het Europese project Toilet For Me.



Over Toilet For Me



Het Europese project Toilet For Me wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom wordt een modern mindervalide toilet voor de openbare ruimte ontwikkeld, geschikt voor iedereen met een beperking dat toegankelijk, gebruiksvriendelijk en schoon is.



Over Gouden Dagen en Sanmedi



Stichting Gouden Dagen en Sanmedi bv zijn beide consortiumpartner van Toilet For Me. Stichting Gouden Dagen is een organisatie die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen in Nederland, onder andere door hun mobiliteit te vergroten waardoor zij eropuit kunnen en leuke dingen kunnen ondernemen. Sanmedi is marktexpert in het verzorgen van aangepast sanitair voor ouderen en mensen met een beperking.