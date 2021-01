Beste Trouwfotograaf Benelux 2020 bekend gemaakt: Gabriël Scharis

Op donderdag 7 januari zijn de winnaars bekend gemaakt van de grootste en meest prestigieuze bruidsfotografie wedstrijd van de Benelux: de Masters of Wedding Photography.



Bruidsfotograaf Gabriël Scharis uit Den Haag is als eerste geëindigd met maar liefst 16 awards in 2020. Over het gehele jaar hebben ruim 250 professionele trouwfotografen meer dan 8800 foto’s ingestuurd die beoordeeld zijn door een onafhankelijke internationale jury, bestaande uit de beste trouwfotografen van over de hele wereld.



Bruidsfotografie van wereldniveau



De “Masters of Wedding Photography” bestaat al 7 jaar en is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux. Elk kwartaal kunnen fotografen hun beste foto’s insturen, waarbij er een prijzengeld klaar ligt van €500 voor de fotograaf met de meeste awards in dat kwartaal. Aan het eind van het jaar wordt bekeken welke fotografen over het hele jaar het beste gepresteerd hebben. Ter vergelijking met andere fotowedstrijden gaat het hier dus niet om het winnen met 1 foto, maar wie er de meeste awards wint gedurende het hele jaar. Hierdoor moeten de fotografen bewijzen dat ze topkwaliteit kunnen leveren op verschillende bruiloften over het hele jaar.



Mede-oprichter van de wedstrijd en trouwfotograaf Christiaan de Groot: “Het niveau is ongelooflijk hoog! We zien dat er een goede mix is van journalistiek/documentair - niet geposeerde - foto’s waarin het verhaal van de trouwdag wordt verteld en creatieve portretfoto’s waarin de fotograaf alles uit de kast haalt om waanzinnige en intieme portretfoto’s te creëren. De hedendaagse trouwfotografen zijn echte topsporters in de fotografie. Er wordt veel gevraagd van je als trouwfotograaf, waarbij anticiperen op bijzondere momenten en omgaan met moeilijke lichtomstandigheden een must is zonder te veel op te vallen. Het is echt een specialisme dat door steeds meer all round fotografen ook als zodanig erkent wordt. Het is fantastisch om te zien dat er zo veel getalenteerde trouwfotografen in de Benelux aanwezig zijn die echt bijzondere beelden willen maken voor de bruidsparen. De afgelopen jaren zien we dat steeds meer Benelux fotografen zich gevestigd hebben in de wereldtop van de trouwfotografie. Iets waar we super trots op mogen zijn!”



Gabriël Scharis



Gabriël (36) is zelf ook getrouwd dit jaar ondanks de coronamaatregelen. “Met wat aanpassingen hebben we er toch een fantastische dag van kunnen maken.” In 2018 heeft Gabriel ook al eens de Masters of Wedding Photography gewonnen en op internationaal niveau staat hij ook al jaren in de top. Zijn stijl van fotograferen kan omschreven worden als creatief en documentair met een focus op bijzondere momenten. Door zijn titels wordt hij veelal gevraagd voor grote exclusieve bruiloften, maar ook door bruidsparen die hun dag wat minder groots vieren en fotografie gewoon erg belangrijk vinden. “Het vastleggen van trouwdagen blijft iets heel bijzonders omdat het zo intiem is en er veel emoties bij komen kijken. Het is voor bruidsparen een dag is waar nog heel vaak aan terug gedacht wordt. Mijn foto’s kunnen gaan verder dan alleen een beeld, ze vertellen een heel verhaal zodat elk bruidspaar hun dag weer helemaal kunnen herbeleven.”



Alle award winnende foto’s



Voor een overzicht van alle award winnende foto’s en een lijst met de beste bruidsfotografen van de Benelux van 2020 kijk op www.de-masters.nl



