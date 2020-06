Recordverkoop airconditioning door thuiswerken & tropische dagen

Thuiswerken tijdens tropische temperaturen, maar ook het feit dat Nederlanders deze zomer vaker thuis blijven, heeft volgens NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek & klimaatbeheersing, geleid tot een recordstijging van het aantal verkopen in airconditioning dit jaar. Leveranciers en installateurs zien een enorme toename in aanvragen vanuit de particuliere markt.



Stijging verkoopcijfers airconditioners



Ook dit jaar wordt er weer een hete zomer voorspeld. Veel mensen werken vanwege de huidige situatie thuis en vieren de zomervakantie in eigen land (en eigen huis). Om de warme dagen en klamme nachten door te komen, merkt de sector dat dit jaar veel huishoudens kiezen voor de aanschaf van een airconditioning. Vorig jaar stegen de verkoopcijfers van kwaliteitsairconditioners al met 30%, het totaal aantal verkopen lag rond de 123.000 stuks. Voor 2020 verwachten de bij de NVKL aangesloten leveranciers dat de verkopen met circa 50% zullen stijgen naar 185.000 airconditioners. De NVKL erkende installateurs merken dit ook. Zij zien in deze periode een sterk groeiende vraag naar airconditioning onder consumenten.



Do’s & don’ts airconditioning



Brancheorganisatie NVKL merkt vooral in deze tijd dat consumenten veel vragen hebben rondom airconditioning. Goede voorlichting kan het maken van verkeerde keuzes helpen te voorkomen. Het beste advies wat NVKL kan geven is; Schakel een erkende installateur in. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, maar een professionele installateur doet veel meer dan enkel de airco ophangen. Zo kijkt een koeltechnicus onder andere naar de benodigde koellast van een woning, de indeling van de ruimte, de isolatiewaarde van het gebouw en de aanwezige ventilatie. Na het installeren regelt de installateur de airco optimaal in op het gebied van comfort en energiezuinigheid.



Meer weten over de verschillende typen airconditioners, energielabels, geluidseisen en het belang van goede installatie en onderhoud van airconditioning? Het webinar dat NVKL vandaag ter ere van de internationale Dag van de Koeling heeft gegeven, is terug te kijken via https://www.nvkl.nl.