Fonds Gehandicaptensport introduceert De Grote Droomloterij

Tegenslag als voedingsbodem voor misschien wel de leukste loterij van Nederland.



Dit jaar zijn veel events komen te vervallen waar Fonds Gehandicaptensport als initiator, goed doel of partner aan verbonden was. Zoals de Invictus Games, Special Olympics Nationale Spelen, start van de Vuelta in Nederland, KLM Open, Healthy Fest, het benefietconcert van Waylon en de Als1team Challenge. Fonds Gehandicaptensport werd meer dan ooit gedwongen om nieuwe, alternatieve vormen van fondsenwerving te ontwikkelen. Om ook dit jaar de toezeggingen naar haar beneficiënten te kunnen nakomen, te meer daar de sporter met een handicap, meer dan de gewone sporter, nu extra beperkingen ondervindt op zowel sportief- als sociaal gebied. Vanuit tegenslag en noodzaak is het idee van De Grote Droomloterij ontstaan, een eigen loterij die niet gebonden is aan een event en bij succes elk jaar herhaald kan worden. In co-creatie met Lotify.nl en haar 1% FairShare® partners, Droomparken in het bijzonder, is het Fonds Gehandicaptensport gelukt om deze van de grond te krijgen. Dinsdag, 1 september 2020 is de loterij van start gegaan.



Droomprijzen in De Grote Droomloterij.



De Grote Droomloterij is een laagdrempelige loterij. Voor slechts € 2,- per lot steun je sporters met een handicap en maak je zelf kans op één van de honderden droomprijzen. Het prijzenpakket onderscheidt zich nogal van een reguliere loterij en maakt De Grote Droomloterij tot misschien wel de leukste loterij van Nederland. De prijzen zijn beschikbaar gesteld en mogelijk gemaakt vanuit de partners en netwerk van Fonds Gehandicaptensport. Zoals een jaar lang vakantie bij Droomparken, een jaar lang rijden in een nieuwe Toyota, met twee vrienden een all-in reis naar een thuiswedstrijd van Liverpool, een trip met de vliegende auto PAL-V Liberty, een Giant e-bike, tickets optreden van Jeroen van der Boom tot aan gesigneerde sportitems van wereldsterren als Lionel Messi, Mike Tyson, Eliud Kipchoge en Marco van Basten. Jan Knaap, manager partnerships: “Anders dan veel andere goede doelen, zijn wij voor een belangrijk deel van onze inkomsten afhankelijk van eigen events en initiatieven. Goede doelen en loterijen vormen al decennialang een natuurlijke fit. Dat een goed doel een eigen, grootschalige loterij begint is niet eerder vertoond, zeker niet op deze wijze. Spannend dat wel, maar niet bewegen en stilzitten is geen optie. Niet voor ons, niet voor onze doelgroep, niet voor onze partners”.



Iedereen wint



De grootste droom is natuurlijk sporten voor de mensen met een handicap te realiseren. Zo heeft iedereen eigenlijk al gewonnen bij deelname. We zorgen samen voor die racerunner om lekker hard te lopen, die basketbal rolstoel, een tillift voor het zwembad of showdown tafels voor sporters met een visuele handicap.



Campagne



Vanuit niets een loterij opzetten is hele uitdaging. Daarom zijn wij blij en trots met de zichtbaarheid in de communicatiekanalen van onze 1% FairShare® partners (o.a. Nationale-Nederlanden, Univé, KPN, AON, Toyota en Droomparken) en mediapartners (o.a. Qmusic, Talpa Media, Sublime, Classicnl, Dappre en Arko Sports Media).



Droompartner



Met 1% FairShare® partner Droomparken is naast de loterij een bijzondere vorm van fondsenwerving ontwikkeld. Fonds Gehandicaptensport gaat dit najaar vakantiehuisjes op de veertien parken van Droomparken aanbieden via een hiervoor speciaal ingerichte boekingssite. Elke boeking is goed voor tien kansen op een droomprijs uit De Grote Droomloterij. En elke boeking wordt door Droomparken vervolgens beloond met een substantiële bijdrage aan Fonds Gehandicaptensport. Gertjan van der Linden, bondscoach Nederlandse vrouwen rolstoelbasketbalteam: “Uit eigen ervaring weet ik wat Droomparken allemaal doet en betekent voor zowel sporters met een handicap als de bezoekers van hun parken met een handicap. Hoop van harte dat De Grote Droomloterij een succes wordt!”