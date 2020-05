Een medaille voor álle zorghelden in de frontlinie

Het initiatief Geef Een Onderscheiding zet zich in om alle zorghelden van de coronacrisis namens het Nederlandse volk te bedanken voor hun inzet, door middel van een medaille én financiële steun. Op 12 mei – de Dag van de Zorg – gaat de crowdfundingcampagne online.



Het doel van Geef Een Onderscheiding is om álle zorgmedewerkers die zich nu in de frontlinie inzetten in de strijd tegen het coronavirus te onderscheiden met een medaille. Hiermee eren, waarderen en bedanken we hen voor het uitzonderlijke werk dat zij verzetten in de zorg.



Persoonlijke betrokkenheid



Jaspal Bathal, de initiatiefnemer van het project, kreeg van dichtbij te maken met corona. Hij verloor zelfs een familielid aan het virus: “De tomeloze inzet van het zorgpersoneel heeft mij persoonlijk diep geraakt. Ik wil graag iets terugdoen, en dat doe ik in de vorm van Geef Een Onderscheiding.”



Dag van de Zorg



Niet geheel toevallig start de campagne op 12 mei: De Dag van de Zorg. Het zou de 200e verjaardag zijn van Florence Nightingale. Zij wordt gezien als de grondlegster van de moderne verpleegkunde en is tevens een grote inspiratiebron voor Geef Een Onderscheiding. De Britse verpleegkundige wordt zelfs afgebeeld op de massieve verzilverde medaille, die aan een sierlijk lint en in een luxe geschenkdoos geleverd wordt.



Steun voor Stichting ZWIC



Naast een blijvende herinnering, biedt het initiatief ook financiële steun aan zorgverleners.



Per onderscheiding komt er namelijk vijf euro ten goede aan Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), een initiatief van zorgverleners voor zorgverleners. De stichting biedt financiële steun aan zorgverleners en hun familieleden, als zij zélf getroffen worden door het COVID-19 virus.



Hoe het werkt



Van dinsdag 12 mei tot en met vrijdag 31 juli kan iedereen een donatie doen, via geefeenonderscheiding.nl. Voor 12,50 euro kan er één medaille worden gedoneerd, vanzelfsprekend kunnen er meerdere medailles worden weggeven. Elke onderscheiding komt met een bedankkaartje, voorzien van de naam van de donateur. In augustus gaan de medailles in productie en in oktober worden ze aangeboden aan zorginstellingen. Jaspal Bathal: “Wij hopen genoeg geld op te halen om alle 30.000 zorgverleners die van dichtbij met COVID-19 te maken hebben, te verrassen met deze persoonlijke blijk van waardering namens de hele bevolking van Nederland.”



Kijk voor meer informatie op https://www.geefeenonderscheiding.nl