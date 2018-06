Audrey Keukens nieuwe voorzitter VNO-NCW West

Audrey Keukens is benoemd tot voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW West. Zij is René Klawer opgevolgd die van 2007 tot 2018 voorzitter was en de vereniging op een nieuwe leest heeft geschoeid. Keukens wil deze vernieuwing uitbouwen, zowel voor de lobby- als netwerkactiviteiten. Keukens is een van de drie directeuren-grootaandeelhouders van het Haagse bureau Dröge & van Drimmelen, gespecialiseerd in public affairs en corporate communication.



“VNO-NCW West heeft de laatste jaren naast de lokale netwerken, zoals VNO-NCW Rotterdam, issue-gedreven netwerken opgezet. Voorbeelden zijn het VrouwenNetwerk, Groene Groeiers en het DGA-netwerk. Dat zijn goede initiatieven”, vindt Keukens die het aanbod van issue-gedreven netwerken wil uitbouwen zodat de serviceverlening aan ondernemers nog meer op maat kan plaatsvinden.



Keukens vindt diversiteit een belangrijk thema. “Je kunt niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ook ondernemers last van. Diversiteit gaat verder dan achtergrond, gender en leeftijd. Het gaat ook om de manier van denken. Wetenschappelijk is vastgesteld dat diverse teams beter presteren.”



De voorzitterswissel vindt op 18 juni om 17.00 uur plaats tijdens de ledenbijeenkomst in The Green Village in Delft. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is aanwezig. “Ik wil René bedanken voor zijn grote inzet, de ingeslagen vernieuwing en zijn enorme drive om concrete resultaten te bereiken voor ondernemers. Met Audrey treedt een sterk nieuw boegbeeld voor VNO-NCW West aan en ik wens haar alle succes toe de komende jaren”, aldus De Boer.



In The Green Village wordt geëxperimenteerd met duurzame technologie en ondernemerschap. Keukens vindt dat VNO-NCW moet lobbyen voor wet- en regelgeving die deze innovatieve ontwikkelingen faciliteert en fysieke ruimte beschikbaar stelt.



René Klawer heeft alle taken bij VNO-NCW West neergelegd, maar blijft als organisatieadviseur verbonden aan landelijk VNO-NCW en MKB Nederland.