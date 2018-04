Seniorenorganisatie KBO-PCOB start datingsite

KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, start vandaag een datingsite waar ouderen terecht kunnen voor liefde en vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid onder alleenstaande senioren een groot maatschappelijk probleem is. Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen, van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS). Velen van hen geven aan dat zij graag hun leven met een ander zouden willen delen.



‘Ik denk weleens, als je me vijftien jaar geleden had verteld dat ik zo’n mooie oude dag zou hebben, had ik het niet geloofd’, vertelt de 85-jarige Pia in het Magazine van KBO-PCOB. Pia ontmoette op latere leeftijd tijdens een busreisje met de seniorenorganisatie haar grote liefde, Klaas. Zij noemt hem ‘het gouden randje van mijn leven’.



Sommige leden komen de ware tegen tijdens de activiteiten bij een van de ruim 800 afdelingen van de vereniging. Voor andere leden heeft KBO-PCOB samen met de datingsite 50plusmatch (www.50plusmatch.nl/kbo-pcob) een speciale site in het leven geroepen waarop leden elkaar kunnen vinden en ontmoeten.



Directeur Manon Vanderkaa: ‘Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt, ook op latere leeftijd. We kregen erg veel vragen van leden die verlangden naar een nieuwe verbintenis, maar niet wisten waar ze een mogelijke partner zouden kunnen vinden. De meeste senioren zijn volop actief op internet, maar het ontbrak hen aan een site waarin ze konden zoeken onder gelijkgestemden. Met de datingsite voor de eigen vereniging hopen we dat er veel mooie contacten ontstaan. En is er via onze eigen datingsite geen mogelijke partner beschikbaar, dan kan men verder zoeken in de grotere vijver van 50PlusMatch.’



De datingsite van KBO-PCOB, onderdeel van 50plusmatch.nl, is een van de veiligste sites in Nederland. De site is onder meer als beste getest door Vara’s Kassa!, heeft het Keurmerk Veilig Daten en het Thuiswinkel Waarborg keurmerk. Hierdoor zijn privacy en veiligheid gewaarborgd.



Eenzaamheid is geen makkelijk op te lossen probleem, maar wel een onderwerp waar KBO-POCB intensief op inzet, onder meer als initiatiefnemer van het manifest Waardig Ouder Worden. De nieuwe datingsite van KBO-PCOB is daarvan een voorbeeld, zoals ook de vele activiteiten die haar afdelingen in het land organiseert, dat zijn.