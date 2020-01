Twintigjarig bestaan van digitale pionier Gladior

Het is de tijd van de Millenniumbug. World Online gaat bijna naar de beurs. De eerste internetbubbel staat op barsten. Ilse Media is dan nog de grootste online zoekmachine in Nederland. Op dat moment bedenkt Peter Schinkel een manier om bovenaan te eindigen in de zoekmachine en legt daarmee de fundering van Gladior. Het is een tijd van pionieren, van digitale (r)evolutie. Niet iedereen houdt het vol. Huidige directeur eigenaar Marcel Brandriet: “Daarom zijn we bij Gladior des te trotser dat we 20 jaar later nog steeds relevant zijn en dat Peter nog steeds onderdeel is van de organisatie en onze nieuwe ontwikkelingen. Het is met recht tijd voor een feestelijk 2020!”



Van starter naar blijver

De eerste jaren van Gladior worden vooral gekenmerkt door groei. Ondanks de crisis weet het bureau in de rol van Innovadis of Gladior veel landelijke klanten aan zich te binden met een mix van online consultancy en realisatie van campagnes, websites en webshops.



Er wordt diverse malen verhuisd en voor veel jong talent uit de regio is Gladior de start van een glansrijke carrière. Er zijn veel succesvolle bureaus te noemen in de regio waarvan de oprichters ooit Gladior op het loonstrookje hadden staan, zoals New-Media, Webiteers en Adwise. Het zijn soms ook roerige tijden, waarin zowel het bureau als de hele sector hoogte- en dieptepunten kennen. Toch weet Gladior zich continu aan te passen en relevant te blijven.



De nieuwe generatie

Een letterlijk voorbeeld van de evolutie die het bureau door heeft gemaakt is het feit dat de nieuwe generatie Brandriet nu een belangrijke rol in het bedrijf speelt. Dochter Naomi en vader Marcel bepalen nu samen de koers van de organisatie. Een koers waarin mens en data centraal staan. Naomi Brandriet: “Er is veel data voorhanden, maar deze wordt niet altijd goed benut. Het gaat om het vertalen van data naar inzichten en daadkracht bij het ontwikkelen van weboplossingen en campagnes. Daar heb je goede mensen voor nodig, die echt meedenken. Alleen op die manier kun je business cases transformeren naar data gedreven oplossingen en digitaal transformeren of optimaliseren”. De strategie lijkt haar vruchten af te werpen, want opnieuw is er veel jong talent bij Gladior aanwezig. Samen met de ervaren krachten van weleer is het bureau nog steeds relevant. Dat blijkt wel uit de landelijke klantenportfolio en het kwalitatieve partner netwerk. De toekomst wordt dan ook rooskleurig bekeken. Een toekomst van data gedreven marketing die klanten op hun beurt relevant laat blijven. Maar eerst is het tijd voor feest. Het eerste wapenfeit hiervan is de nieuwe huisstijl, die duidelijk maakt dat Gladior “Here to stay” is. “Om relevant te blijven moet je zelf ook evolueren”, aldus Marcel Brandriet. “Op naar de volgende 20 jaar!”.



Over Gladior

 Opgericht in 2000

 Gevestigd in Enschede

 32 medewerkers

 Landelijke klantenportfolio

 Partner van o.a. AFAS, CCV Shop, Lightspeed, Channable, Spotler en Google

 Data Driven Digital Marketing

o Business Consultancy

o Data Solutions

o Performance Marketing