Sony PS5 Spider-Man Miles Morales Limited Edition console (fan-made)

Gamers kijken reikhalzend uit naar de lancering van de PlayStation 5. Op 19 november 2020 brengt Sony de standaard PS5 (met diskdrive) en de PS5 Digital Edition uit in Europa. De vernieuwde game console krijgt een wit/zwarte behuizing. Dit weerhoudt PlayStation fans er echter niet van om vast weg te dromen over toekomstige Limited Edition designs - zoals Sony destijds ook verschillende Special Editions van de PS4 Pro heeft uitgebracht.



De Italiaanse 3D grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, maakte eerder dit jaar furore met een fan-made video trailer van de PlayStation 5. Ditmaal heeft Giuseppe in samenwerking met LetsGoDigital een PS5 Limited Edition console ontworpen geheel in teken van de nieuwe game Spider-Man Miles Morales - die als lanceertitel voor de PS5 verschijnt.



De zwarte spelcomputer heeft hetzelfde kenmerkende design als de standaard PS5 en is aan beide kanten prachtig gedecoreerd met een 3D vormgegeven Spider -het Miles Morales logo- die in een dieprode kleurstelling wordt weergegeven. Het spinnenweb strekt zich uit over de gehele console en biedt dankzij het glanzende materiaal een perfect contrast met de matzwarte behuizing van de console.



Meer weten over deze PS5 Limited Edition? Lees de volledige publicatie en bekijk de indrukwekkende video animatie van de Sony PlayStation 5 Spider-Man Limited Edition console op LetsGoDigital.



Ben je benieuwd naar de spelervaring met de PlayStation 5? Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle heeft reeds een PlayStation 5 Experience Zone ingericht. Zodra de spelcomputer beschikbaar komt kunnen bezoekers van het museum kennismaken met de PS5 door zelf op de console te spelen.



LET OP: Het gaat hier om een fan-made design. Deze Limited Edition console is niet bevestigd door Sony en zal ook niet te koop worden aangeboden. De videoanimatie is gemaakt met Maxon Cinema 4D software.