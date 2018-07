‘School van de Toekomst’ nieuwe presentatie in het Onderwijsmuseum

Vanaf 1 augustus is de ‘School van de Toekomst’ te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum. Deze presentatie toont kunstwerken die de toekomst van het onderwijs symboliseren. Studenten van kunstacademies maakten de installaties en projecten ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).



Jubileum nodigt uit tot creëren van toekomstvisie



Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig jubileum van OCW werden zeven kunstacademies gevraagd om een kunstwerk te maken dat voor hen de toekomst van het onderwijs symboliseert. Anders dan bij andere toekomstscenario’s waarbij vaak wetenschappers het voortouw nemen, zijn het hier vormgevers en kunstenaars die zich laten inspireren door ideeën die er leven over de toekomst van het onderwijs.



Abstract, duurzaam en architectonisch



De verschillende kunstacademies geven ieder op geheel eigen wijze richting aan deze toekomstvisie; soms architectonisch, abstract en vaak gericht op duurzame ontwikkeling. De presentatie in het Nationaal Onderwijsmuseum plaatst de visies in historisch perspectief. De bezoeker krijgt ook een beeld van hoe er in het verleden tot nu toe met de toekomst van het onderwijs is omgegaan en wat dat soms wel of niet heeft opgeleverd.



De ‘School van de Toekomst’ is te zien van 1 augustus tot en met 23 september in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Meer informatie: www.onderwijsmuseum.nl.