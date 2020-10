Seniorenorganisatie KBO-PCOB lanceert ‘Meldpunt Bank Dicht!’

Waar er eerst in zowat ieder dorp en elke buurt in de stad nog een kantoor was van een van de banken die Nederland rijk is, worden er nu steeds meer filialen gesloten. En de coronacrisis lijkt deze trend te versnellen: een tijdelijke sluiting vanwege het virus wordt een blijvende. Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt van leden steeds meer klachten en vragen hierover. Om in kaart te brengen hoeveel sluitingen er in de afgelopen tijd zijn geweest, lanceert KBO-PCOB het ‘Meldpunt Bank Dicht!’.



Via KBO-PCOB.nl/bankdicht en 030-3 400 600 kunnen mensen hun meldingen doen. Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Met het ‘Meldpunt Bank Dicht!’ willen wij ook inzichtelijk maken welke problemen het sluiten van banken voor mensen met zich meebrengt. Zijn geboden oplossingen – zoals internetbankieren - voor iedereen wel een geschikt alternatief?”



Banken zeggen goede redenen te hebben om filialen te sluiten. Zo wordt er steeds minder contant geld gebruikt en maken klanten veel meer online gebruik van hun diensten. Sturkenboom: “Heel veel senioren zullen hier geen enkel probleem mee hebben. Maar er is ook een groep die niks met deze online diensten kan, omdat ze niet willen of niet kunnen. Daarvoor moet er een alternatief beschikbaar blijven. Denk bijvoorbeeld aan een loket bij de plaatselijke boek- en kantoorhandel. Banken zijn hier al mee bezig, maar wat ons betreft moet dit klaar zijn voordat een filiaal de deuren sluit.”



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.