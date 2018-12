Grote impact BENG-eisen op kosten en detaillering

De weg naar volledig energieneutraal Nederland is goeddeels uitgestippeld. Energieneutrale gebouwen – of 'bijna' energieneutrale gebouwen – zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat vertaalt zich in concrete normen voor bijna energieneutraal bouwen: BENG, de norm die vanaf 2020 geldt in Nederland. De impact van de nieuwe eisen, met name op gebied van bouwkosten en detaillering, zijn enorm.



Met BENG komt een einde aan de vrijblijvendheid van deze langzaam voortschrijdende kwaliteitsverbetering van gebouwen. Bijna energieneutraal is ook daadwerkelijk bijna energieneutraal en dat is meetbaar.



BENG 1, BENG 2 en BENG 3



Zo valt BENG uiteen in drie concrete indicatoren. BENG 1 gaat over de energiebehoefte van een gebouw. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw. BENG 2 heeft betrekking op het primaire energiegebruik van een gebouw. Dit heeft te maken met efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie. Tot slot is er BENG 3. Deze indicator gaat over het percentage hernieuwbare energie in relatie tot het totale energieverbruik van het gebouw.



Impact van BENG



Als je echter nog geen ervaring hebt met bouwen op deze manier, loop je daarbij tegen een kennisprobleem aan. Allereerst tegen de vraag: hoeveel energiebesparing (of energiewinst) levert een bepaalde maatregel op? En hoe weegt die maatregel op tegen de kosten van de maatregel? De opdrachtgever wil tenslotte wel een gebouw voor een zo laag mogelijke prijs. Hoe de BENG-eis zich precies vertaalt in concrete maatregelen en de kosten daarvan, is voor velen nog een grote vraag.



BouwdetailWijzer hanboek BENG



Archidat Bouwformatie publiceert begin 2019 het antwoord op deze vragen in haar publicatie “BouwdetailWijzer handboek BENG”. De BouwdetailWijzer biedt concrete handvatten om kostenefficiënt te bouwen volgens de BENG-eis. Deze efficiëntie zit hem niet alleen in luchtdicht bouwen, maar ook op het kiezen van de meest geschikte installaties en materialen voor iedere situatie. BouwdetailWijzer handboek BENG biedt daarnaast tientallen referentiedetails van toonaangevende leveranciers, die stuk voor stuk voldoen aan de strengste eisen.



Gratis exemplaar



Het BouwdetailWijzer handboek BENG is op vertoon van een persoonlijk voucher gratis af te halen tijdens BouwBeurs 2019 van 4 t/m 8 februari in Jaarbeurs Utrecht. Aanmelden voor het ophalen van een gratis exemplaar kan via de website van Archidat Bouwformatie: https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/aanmelden-voor-gratis-bouwdetailwijzer-handboek-beng



Over Archidat Bouwformatie



Bij Archidat Bouwformatie staat het delen van kennis centraal. Al jaren is Bouwkosten Online de meest geraadpleegde bouwkosten database van Nederland, met tienduizenden actieve gebruikers per jaar. Met Bouwdetails Online heeft Archidat Bouwformatie de meeste complete bibliotheek met referentiedetails van vrijwel alle vooraanstaande leveranciers.