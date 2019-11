Handelsmissie brengt Indiase led-industrie naar ‘s-Hertogenbosch

De handelsmissie onder leiding van koning Willem-Alexander naar India werpt zijn eerste vruchten af: Venu Rajamony, ambassadeur van India in Nederland, zal woensdag 13 november het India Innovations Pavilion openen op vakbeurs LED + Elektro, in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. In dit paviljoen presenteren 40 verlichtingsbedrijven uit India zich gezamenlijk aan het Nederlandse bedrijfsleven.



“In India is stroom soms een schaars goed, waardoor er op hun thuismarkt veel vraag is naar de energiezuinige lampen die deze bedrijven produceren,” aldus Henriette Vrisekoop, directeur van LED + Elektro. “Gesteund door de Indiase overheid zijn zij nu klaar om hun expertise te delen met Europese bedrijven. Ze zijn op onze beurs dan ook nadrukkelijk op zoek naar strategische partners die ze distributie of vertegenwoordiging kunnen bieden.”



Het thema van het Indian Innovations Pavilion is ‘Make in India,’ vernoemd naar het overheidsinitiatief dat bedrijven belastingvoordeel biedt als zij in India produceren. “Door de gestegen loonkosten in China kunnen Indiase bedrijven inmiddels op prijs concurreren,” aldus Sandipan Aich van de Indiase Kamer van Koophandel. “De Indiase led-industrie wordt echter ook gekenmerkt door razendsnelle technologische vooruitgang. Met interactieve installaties willen wij bezoekers de ongekende ondernemersenergie in India laten voelen, en ze laten merken dat Indiase bedrijven betrouwbare partners zijn om mee samen te werken.”



Woensdag 13 november om 16:00 zal ambassadeur Venu Rajamony een lint door knippen en zo het Indian Innovations Pavilion officieel openen. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid zal hij vervolgens een rondleiding krijgen door het paviljoen. Hier zullen zij deelnemers ontmoeten als VIN LED, producent van dynamische verlichting voor toeristische attracties (zie foto); Aster Industries, fabrikant van led-producten voor de petrochemische en olie-industrie; A&A Global Resources, fabrikant van led-groeilichten voor de tuinbouw; en Prolite Autoglo, producent van noodverlichtingssystemen.



LED + Elektro is de grootste onafhankelijke vakbeurs voor licht- en elektrotechniek in de Benelux. Op dit exclusief zakelijke evenement presenteren meer dan 150 bedrijven uit binnen- en buitenland zich gezamenlijk aan een publiek bestaande uit installateurs, architecten, lichtontwerpers, groothandels en zakelijke eindgebruikers. Vakbeurs LED + Elektro vindt plaats op woensdag 13 en donderdag 14 november in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.