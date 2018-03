Themazitting: discriminatie handicap bij aanbod goederen en diensten

Persuitnodiging themazitting: discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van goederen en diensten



Datum: donderdag 5 april 2018



Tijdstip: 09.30 uur



Locatie: Kleine Singel 1-3, Utrecht



Horeca, verzekeraars, vervoersbedrijven en andere aanbieders van goederen en diensten mogen mensen met een beperking niet anders behandelen dan mensen zonder beperking. Dit verbod geldt vanaf 14 juli 2016, toen de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) werd uitgebreid met het terrein goederen en diensten. Sindsdien behandelt het College voor de Rechten van de Mens regelmatig klachten over deze vorm van discriminatie.



Het College organiseert op 5 april een themazitting met drie zaken waarin mogelijk sprake is van ongelijke behandeling van mensen met een beperking bij het aanbieden van goederen en diensten. Als journalist bent u uitgenodigd om bij deze zittingen aanwezig te zijn. Alle partijen krijgen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. De oordelen van het College volgen ruim een maand later, rond 10 mei.



De eerste zitting betreft een zaak tegen een bank. Een vrouw met een verstandelijke beperking staat onder bewindvoering en zou geen rekening mogen openen bij de bank. In de tweede zitting stelt een vrouw met een visuele beperking dat haar assistentiehond een restaurant niet in mocht. De derde zitting gaat over een bedrijf in personenvervoer, dat volgens een man geen taxi's aanbiedt die toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.



Het zittingsrooster op donderdag 5 april:



09.30 - 11.00 uur: zitting over de bank



11.00 - 12.30 uur: zitting over het restaurant



13.30 - 15.00 uur: zitting over het vervoersbedrijf



