Alfen levert energieopslagsysteem aan Belgische netbeheerder Eandis ter voorbereiding op de toekomst

Batterijopslag maakt een energieneutraal distributiecentrum mogelijk





ALMERE, NEDERLAND – Alfen, specialist in energieoplossingen voor de toekomst, kondigt de lancering van een slim energieopslagsysteem voor het logistieke centrum van Eandis in Lokeren, België aan. Dit systeem zal worden gebruikt om het eigen verbruik van de energieopwekking via zonnepanelen op het dak te optimaliseren. Het opslagsysteem, genaamd 'TheBattery', zal bijdragen aan de ambitie van Eandis om hun distributiecentrum duurzaam en energieneutraal te maken.



Eigen verbruik van duurzame energie in het logistieke centrum van Eandis



Eandis is een distributienetsysteembeheerder actief in 229 steden en gemeenten in Vlaanderen en verantwoordelijk voor 2,7 miljoen elektriciteitsaansluitingen. Eandis installeerde onlangs ongeveer 375 kWp zonnepanelen op het dak van haar logistieke centrum in Lokeren. Om de fluctuerende zonne-energieproductie te combineren met haar eigen werkzaamheden, implementeert het bedrijf nu Alfens batterij-energieopslagsysteem genaamd TheBattery. TheBattery draagt bij aan de toenemende elektrificatie van de locatie en stimuleert de overgang van apparatuur en voertuigen op basis van fossiele brandstoffen naar elektriciteit als bron van energie.



Jean Pierre Hollevoet, Directeur Asset Management en Supply Chain bij Eandis vertelt: "Met het nieuwe energieopslagsysteem van Alfen zijn we in staat om het eigen verbruik van zonne-energie in onze faciliteiten te optimaliseren. Dit is een belangrijke stap richting een energieneutraal en duurzaam distributiecentrum. Alfen heeft al 80 jaar een solide reputatie en diepgaande technische kennis op het gebied van het ontwikkelen van complexe batterij-opslagsystemen. Bovendien verwachten we dat meer en meer klanten die zijn aangesloten op ons elektriciteitsnet over zullen gaan op energie-opslagsystemen in de toekomst. We willen voorbereid zijn op de integratie van dergelijke systemen in ons net en willen daarom ervaring opdoen met de beheersbaarheid, eigendomskosten en impact op de operationele efficiëntie van een dergelijk opslagsysteem."



Energieopslagsysteem TheBattery



Alfen levert het energieopslagsysteem van 140 kW dat wordt verbonden met het logistieke centrum van Eandis. Alfen verzorgt en implementeert ook het platform om het systeem op afstand te kunnen besturen en het eigen verbruik van hernieuwbare energie en de spanningsregeling te optimaliseren. Yves Vercammen, salesmanager voor Alfen in België, vertelt: "We zijn blij met deze kans om ons opslagsysteem en decennialange ervaring met elektriciteitsnetten in te zetten voor dit project. De samenwerking met Eandis laat zien dat we een centrale rol spelen in de energietransitie met een uniek geïntegreerd aanbod volledig afgestemd op het elektriciteitsnet van de toekomst. Dit project bewijst de toenemende vraag naar decentrale hernieuwbare energiebronnen waarvoor slimme energieoplossingen zijn vereist."



Het opslagsysteem zal in het eerste kwartaal van 2018 operationeel zijn.



Over Alfen



Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in energieoplossingen voor de toekomst. Alfen biedt met haar 80 jaar lange historie een unieke combinatie van activiteiten. Het ontwikkelt en bouwt smart grids, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto’s en brengt deze samen in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte van haar klanten. In de periode 2015 tot 2017 heeft Alfen een gemiddelde omzetgroei van 21% gerealiseerd met een positieve nettowinst. Alfen heeft een sterke marktpositie in Nederland en groeit snel in het buitenland, waarbij het profiteert van haar ‘first mover advantage’.



Bezoek onze website voor meer informatie: www.alfen.com