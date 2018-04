Boris van der Ham terug in Den Haag

Acteur eenmalig te zien Beneatha’s Place



Oud D66 tweede kamerlid Boris van der Ham maakt zijn rentree in de hofstad. Deze keer niet in een politieke rol maar als acteur in het politiek geëngageerde toneelstuk Beneatha’s Place. Samen met acteurs Fockeline Ouwerkerk, Jetty Mathurin, Joy Wielkens, Mandela Wee Wee en Yorick Zwart is hij op vrijdag 11 mei om 20.15 uur te zien in Theater aan het Spui. De voorstelling is onderdeel van een drieluik waarvan het eerste deel A Raisin in the Sun – winnaar van de Amsterdams Fonds voor de Podiumkunsten Stimuleringsprijs - afgelopen jaar met succes onthaald werd. Kaarten zijn te koop via de website van Het Nationale Theater www.hnt.nl/beneathasplace en aan de kassa.



Over de voorstelling



Een voorstelling die het zwart-wit vraagstuk niet schuwt, maar omarmt en uitdaagt! In navolging van A Raisin in the Sun zien we in Beneatha's Place dochter Beneatha Amerika verruilen voor Nigeria. Wanneer de onafhankelijkheidsstrijd dramatische gevolgen heeft voor haar man en haar kind, wordt ze gedwongen haar plaats in de wereld opnieuw te bepalen. De voorstelling gaat over toekomstbeelden, hemelhoge ambitie en het verlies van je grote liefde. Dit tweede deel in het antropologische drieluik over zwarte identiteit in een witte wereld maakt het persoonlijke politiek, en het politieke persoonlijk.