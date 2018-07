Skysource neemt volledige IT-omgeving over van Stichting Humanitas

Skysource heeft recent een contract gesloten met Stichting Humanitas over de migratie van de volledige IT-omgeving naar de private cloudomgeving van Skysource. De Cloud Service Provider (CSP) beschikt over twee volledig gecertificeerde en geografisch gescheiden datacenters, waardoor zorginstelling Humanitas voor het grootste deel voldoet aan de strenge technische eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).



Stichting Humanitas - met meerdere locaties actief in de regio Groot Rijnmond – heeft primair gekozen voor outsourcing om de volledige focus te kunnen leggen op kwaliteitsverbetering in de zorg en tegelijkertijd, tegen een pay-per-use maandabonnement, toch de beschikking te hebben over een professionele IT-partner.



Sinds bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk twee jaar geleden aantrad, heeft Stichting Humanitas grote stappen gezet om de kwaliteit van zorg binnen de organisatie te verbeteren. Van Herk: “Humanitas kwam van heel ver. Dat had verschillende oorzaken en daar is destijds voldoende aandacht voor geweest. We hebben meteen prioriteiten moeten stellen en die lagen natuurlijk bij het verbeteren van de zorg. We hebben natuurlijk ook gekeken hoe we de kwaliteit van zorg op de lange termijn kunnen blijven garanderen. We zagen dat met name onze expertise op het gebied van IT ontoereikend was om de verregaande digitale ontwikkelingen de komende vijf jaar bij te kunnen houden.”



IT als onderdeel van het zorgproces

Grote zorginstellingen als Stichting Humanitas kunnen het zich anno 2018 niet meer veroorloven om te bezuinigen op IT. Van Herk: “De afhankelijkheid van voorzieningen als digitale cliëntdossiers, planningssystemen, domotica en alarmeringssystemen is enorm toegenomen. Dan moet je een IT-afdeling hebben die 24/7 voor ons klaarstaat. Die ondersteuning en expertise kan en wil Skysource ons bieden. Dan is outsourcing een hele mooie oplossing.”



Een andere belangrijke reden voor Humanitas om te kiezen voor een samenwerking met Skysource is compliancy aan de strenge wet- en regelgeving in de zorg. De private cloudomgeving van Skysource heeft alle benodigde veiligheidscertificaten (NEN 7510 en ISO 27001) op eigen naam staan en bovendien beschikt de Cloud Service Provider over twee geografisch gescheiden datacenters. Hierdoor voldoet Humanitas voor het grootste deel aan de NEN 7510 certificering en bijbehorende strenge technische eisen van de AVG.



Outsourcing vs. IT in eigen beheer

Bert Verhoeff, CEO Skysource: “We hebben een T-balans gemaakt, waarbij we outsourcing hebben vergeleken met de situatie waarin Stichting Humanitas zelf haar IT blijft beheren. Daaruit bleek dat Humanitas een forse investering moest doen om de IT op orde te krijgen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Door de outsourcing hebben ze dat bedrag direct kunnen gebruiken voor het verbeteren van het zorgproces. Daarvoor in de plaats heeft Humanitas bij ons een maandelijks abonnement lopen, waarbij ze alleen betalen voor de capaciteit die ze gebruiken.”



Een laatste belangrijke winst uit de onderlinge overeenkomst is de integratie van de IT-afdeling van Humanitas binnen Skysource. “We hebben alle medewerkers overgenomen en een langdurig dienstverband gegeven”, zegt Verhoeff. “Hierdoor is belangrijke kennis van Humanitas nu gewaarborgd gebleven binnen Skysource. Maar ook voor ons heeft dit een groot voordeel: doordat die kennis aanwezig is, zal het migratietraject de komende maanden een stuk soepeler verlopen.”



Meedenken over innovatie

Door de samenwerking is een groot deel van de technische voorwaarden van de AVG afgedekt. “Maar dat is slechts 50%”, weet Van Herk. “De organisatorische maatregelen zullen we zelf moeten implementeren. Security awareness creëren bij onze mensen, een veilig werkklimaat ontwikkelen, dat soort dingen. Maar ook op dat vlak wil Skysource ons graag ondersteunen. Een partner die met ons meedenkt. Dat geeft veel vertrouwen.”



Verhoeff onderstreept dat: “Als een zorgklant kiest voor outsourcing mag hij van een Cloud Service Provider terugverwachten dat deze meedenkt als het gaat om innovatie. En dat doen we ook. We zijn nu eerst aan het realiseren dat straks iedereen altijd en overal veilig op zijn werkplek kan inloggen. Maar we denken ook mee op het gebied van zorgtechnologie en domotica.”



