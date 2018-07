HEMA organiseert HEMA huwelijk tijdens Pride Amsterdam

Vier de liefde mee!



Amsterdam, 24 juli 2018 – Liefde is voor iedereen. Iedereen zou de liefde moeten kunnen vieren en in een verbintenis kunnen omzetten. In veel Europese landen is dit nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Liefde tussen personen van hetzelfde geslacht wordt in deze landen nog niet door de wet erkend. Dat is een thema waarvan HEMA vindt dat het aandacht verdient. Tijdens de komende Pride week organiseert HEMA daarom op woensdag 1 augustus het HEMA huwelijk. Op uitnodiging van HEMA stappen drie Europese stellen die in eigen land niet kunnen trouwen in het HEMA huwelijksbootje. Door dit huwelijk mogelijk te maken, wil HEMA samen met deze liefdeskoppels, laten zien dat het vieren en bezegelen van de liefde voor iedereen mogelijk moet zijn. Want liefde is voor iedereen.



Tjeerd Jegen, CEO van HEMA: “Iets wat in ons land al achttien jaar mogelijk is, is in veel Europese landen nog geen werkelijkheid. Als koppel van gelijke sekse mag je daar nog niet trouwen. Dit willen wij tijdens Pride Amsterdam graag onder de aandacht brengen in de vorm van het HEMA huwelijk. Wij vinden namelijk dat liefde voor iedereen is, ongeacht van wie je houdt.’’



Huwelijksdag

De stellen voor het HEMA huwelijk zijn geselecteerd in samenwerking met het COC. Een kerk in Amsterdam is het decor van de huwelijksceremonie. Het huwelijk wordt helemaal afgestemd op de wensen van de drie stellen. Het zal hen op deze dag aan niets ontbreken. Van bloemen tot de bruidstaart en van de ringen tot de bruidsjurk: alles wordt tot in de puntjes door HEMA verzorgd. Het huwelijk wordt voltrokken door Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ina Poppen. Poppen is al sinds het begin, sinds 2000, nauw betrokken bij het sluiten van het opengestelde huwelijk in Nederland. “Ik sta volledig achter het standpunt van HEMA dat liefde voor iedereen is en dat iedereen - ongeacht sekse of geaardheid - dit moet kunnen vieren en bezegelen. Ik ben dan ook blij en vereerd dat ik deze bijzondere functie mag bekleden’’, vertelt Poppen.



Pride tompoucen

Vier de liefde mee! Volledig in de geest van de Pride week verkoopt HEMA van 28 juli tot en met 5 augustus feestelijke Pride tompoucen. Deze lekkernijen zijn voorzien van een regenboog, in een feestelijke verpakking (per vier voor €4,-). De tompoucen zijn te koop in alle Amsterdamse HEMA winkels met een gebakafdeling en door heel het land online te bestellen via hema.nl/pride



COC

Met de verkoop van deze Pride tompoucen steunt HEMA de GSA’s van het COC. Het COC is een belangenorganisatie die zich inzet voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Van iedere tompouce gaat de nettowinst naar de GSA’s van het COC. GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance: een verbond tussen leerlingen en docenten met allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. Samen werken ze aan een school die veilig is voor iedereen, of je nu homo, hetero, lesbisch, bi of in dubio bent.



Het HEMA huwelijk zal op woensdag 1 augustus live worden gestreamd op de social media kanalen van HEMA.



Over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan 750 winkels in 9 landen, ruim 19.000 medewerkers en ruim 32.000 producten en diensten. Echt HEMA. https://www.hema.nl/