DEUX Agency trapt samenwerking LIVEKINDLY Collective af met concept rondom Ali V

LIVEKINDLY Collective kiest voor DEUX Agency als één van de bureaus in Nederland die onderdeel vormen van een team aan bureaus waarmee de multinational gaat werken. LIVEKINDLY Collective is een collectief van plantaardige merken dat zich actief inzet om de productie van plantaardige producten op te schalen en het aanbod van hoogwaardige alternatieven voor dierlijke producten in supermarkten wereldwijd uit te breiden.







Als start van de samenwerking tussen de internationale plantaardige multinational en het bureau ontwikkelde DEUX Agency samen met Ali B een alter ego: van Ali B naar Ali V. “En met Ali moet het vooral leuk worden” zegt Anke Meulendijks, eigenaar van DEUX Agency. “Mensen krijgen duizenden communicatieprikkels per dag te verwerken. Ons doel is het ontwikkelen van betekenisvolle boodschappen waar mensen zich in herkennen. Boodschappen waarmee ze geholpen worden of die stof tot nadenken geven.”



De komende twee jaar zullen er een groot aantal activaties met Ali V plaatsvinden. Ali V wil mensen inspireren, stimuleren en faciliteren op een voor hem zo kenmerkende verbindende en toegankelijke manier. Ali vervangt zelf vlees al vaak voor een plantaardig alternatief. Want ook het vervangen van één dierlijke maaltijd per dag heeft een groot effect*.



Ali V Diner



Op 21 januari – midden in de maand die enkele jaren geleden is omgedoopt tot Veganuary om meer awareness rondom plantaardig eten te generen - wordt de campagne afgetrapt met het Ali V diner. Een interactief online diner over de huidige stand van zaken, inspiratie én – hoe kan het ook anders bij Ali – een dosis fun. Ali zal online met 100 Nederlandse gezinnen, elk in eigen keuken, een plantaardige maaltijd koken en dineren.



Mick van Ettinger, CMO van LIVEKINDLY Collective: “DEUX Agency heeft ons met hun verfrissende kijk op marketing verrast. We werken als bedrijf op een vernieuwende manier met bureaus, waarbij ondernemerschap en partnerships een belangrijk onderdeel zijn. We voelden direct een perfecte match met het team en de eerste concepten die gepresenteerd werden. We kijken dan ook met veel plezier uit naar de samenwerking met DEUX Agency en Ali V en uiteraard naar de activaties die gaan komen.”



Anke Meulendijks is trots op de samenwerking met LIVEKINDLY Collective. “We hebben de afgelopen tijd met veel energie aan het concept gewerkt en kijken uit naar de activaties die gaan komen. Met dit overkoepelende thema viel voor ons alles direct op z’n plek. Iemand als Ali is intrinsiek erg gemotiveerd en enorm betrokken bij de doelstelling van LIVEKINDLY Collective. Deze niet te stoppen ontwikkeling gaat hem aan het hart. En daarnaast is het natuurlijk leuk dat Nederland nu eindelijk weet waarom Ali die twee vingers altijd zo doet!”



Over LIVEKINDLY Collective



Het in maart 2020 opgerichte voedingsbedrijf LIVEKINDLY Collective streeft ernaar uit te groeien tot een van ’s werelds grootste multinationals in de plantaardige sector mede door plantaardig consumeren onderdeel van ieders eetpatroon te maken. Dit doen ze onder andere door plantaardige merken aan het collectief toe te voegen en deze succesvol te lanceren in verschillende landen. Inmiddels zijn Fry Family Food Co., LikeMeat (al bij veel grote Nederlandse supermarkten verkrijgbaar) en Oumph! aan het portfolio toegevoegd.



Over DEUX Agency



DEUX is een partnership, marketing en entertainment agency gericht op het samenbrengen van platformen en merken middels onderscheidende concepten die effectief bijdragen aan merk of organisatiedoelstellingen. DEUX is gevestigd in Amsterdam en werkt internationaal voor merken als Heineken, Chivas, Disneyland Parijs, Shieldler, POM Amsterdam, ViteaPro en recent LIVEKINDLY Collective.



*Het vervangen van een dierlijke maaltijd door een plantaardig alternatief per dag, per persoon, per jaar staat gelijk aan de besparing van 760.000 liter water en de co2 uitstoot van een autorit van 5.000 kilometer.