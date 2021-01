'Schade reisbranche loopt ver vooruit op start lockdowns'

Dit is een expertquote van Judith Eyck van Zoover, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Reissector kan kosten repatriëring en annuleringen niet verhalen | ANP



Men spreekt over het feit dat we nu bijna een jaar in crisis zijn, maar voor de reisbranche begon de ellende al ver voor de eerste lockdown. Wanneer je een pakketreis boekt, word je gerepatrieerd: dat is de wet. Naast dat we alle boekingen van de maanden daarvoor hebben moeten annuleren, moest iedere reiziger ook halsoverkop terug naar huis gebracht worden. De kosten van deze enorme operatie komen voor rekening van de organisatie. Eindelijk is er aandacht voor de enorme onkosten die de branche heeft gedragen, al ver voor de eerste lockdown werd afgekondigd.



Judith Eyck is algemeen directeur van Zoover.