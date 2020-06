SVR viert opening campings met nieuwe app

De afgelopen tijd hebben alle campings in Nederland door de coronamaatregelen het heel moeilijk gehad en zagen zij, in wat anders hoogtijdagen voor de sector zijn (Pasen, Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren), hun omzet enorm kelderen.



Maar nu het sanitair weer open kan en mag, breken andere tijden aan, aldus de SVR.



Het verdere seizoen



Eigenlijk zou het sanitair pas m.i.v. 1 juli open mogen. Maar dankzij de inzet van mevrouw Joba van den Berg, Tweede Kamerlid voor het CDA, die namens de SVR en alle kleinschalige boerencampings, kamervragen heeft gesteld, is e.e.a. in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft er toe geleid dat op alle campings het sanitair, vroeger dan gepland, al op 15 juni geopend mocht worden. “Mevrouw Joba van den Berg is onze held”, verklaart Bas van Mill namens de Stichting Vrije Recreatie, waarbij 1200 kleinschalige campings zijn aangesloten. “We zagen al dat de boekingen per 1 juli enorm in de lift zaten en dat tal van campings het hele verdere seizoen vol zitten, maar door het naar voren halen van die datum, kunnen veel mensen zonder kinderen, voor het hoogseizoen uit, nog even gaan genieten van een paar rustiger weken in juni”.



Wait app



Nu het al feest is op de campings, doet de SVR er graag nog een schepje bovenop. In samenwerking met Wait, kunnen alle kampeerders op alle SVR-campings in de maanden juni en juli gratis genieten van een vernieuwende app. Met deze app Wait, krijgt men toegang tot een grote hoeveelheid populaire tijdschriften, zoals Weekend, Party, Linda, diverse autobladen en nog veel meer. Ook is het mogelijk om lekker onderuitgezakt in een luie stoel de mooiste boeken te lezen of te beluisteren van bekende schrijvers zoals Suzanne Vermeer, Heleen v/d Kempen, Ronald Giphart, Joep van ’t Hek en vele anderen, maar ook kinderboeken zoals Dolfje Weerwolfje komen er in voor. Alle kampeerders kunnen zo op de SVR-campings nog meer relaxen met een leuk tijdschrift of een leuk boek, makkelijk digitaal bij de hand.



Toenemende populariteit



De SVR ziet dat door de coronacrisis de populariteit van het kleinschalig kamperen enorm in de lift zit. Nadat circa 3 weken geleden premier Rutte het spoorboekje naar meer versoepelingen bekend maakte, zag de SVR direct een enorme opleving van de interesse in het kamperen bij de boer. Het aantal donateurs bij de SVR neemt enorm toe en ook de reserveringen stijgen tot recordhoogte. Mensen zijn duidelijk op zoek naar rustige, ruime kampeerplaatsen, aldus de SVR, en die vindt men op de SVR-campings. Mijd de drukte is het nieuwe normaal en waar kan men de drukte beter mijden dan op onze kleinschalige campings op de mooiste plekjes in Nederland.



De SVR wenst heel kampeerminnend Nederland hierbij een welverdiende, relaxte vakantie op ons mooie platteland.