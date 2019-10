6.000 lichtjes, 6.000 overnachtingen voor ouders van zieke kinderen

Vrijdag 1 november vindt de opening van het kerstseizoen plaats bij MANNA, Blue & Juliette in het centrum van Nijmegen. Aan Ronald McDonald Huis Nijmegen de eer om, samen met burgemeester Bruls, de duizenden kerstlampjes aan de gevel te ontsteken.



Ieder jaar kiest MANNA, Blue & Juliette een goed doel met kerst. Voor de tweede keer op rij staan de komende feestdagen in het teken van Ronald McDonald Huis Nijmegen. “Vorig jaar hebben we met z’n allen iets moois teweeg gebracht, dit jaar doen we er nog een schepje bovenop. We starten op 1 november met een benefietavond met een veiling voor ‘ons’ Ronald McDonald Huis. Zelf bijdragen is eenvoudig. Bij elke rekening in november en december komt er 1 euro bovenop voor het goede doel. MANNA, Blue & Juliette verdubbelen het eindbedrag”, vertellen eigenaren Sander Hendrikx en Aida Papilaja.



Tree lighting ceremony



De relaties van het Ronald McDonald Huis zijn, samen met de ambassadeurs en Founding Fathers van MANNA, op vrijdag 1 november te gast om deze Tree Lighting Ceremony bij te wonen. 6.000 lampjes worden ontstoken op de gevels aan de panden van MANNA, Blue & Juliette. 6.000 lampjes die symbool staan voor 6.000 overnachtingen van ernstig zieke kinderen waarvan de ouders in het Ronald McDonald Huis verblijven.



Keeping families close



‘Keeping families close’ is al jaren het motto van de Ronald McDonald Huizen en daar draagt het team van MANNA graag een steentje aan bij. Een ziek kind wil zijn ouders altijd zo dichtbij mogelijk hebben. Ouders willen hun zieke kind geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huis Nijmegen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun zieke kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel, juist ook met de feestdagen. Naast de lichtceremonie worden er kerstballen verkocht waar genodigden een persoonlijke wens voor de gezinnen op kunnen schrijven. Deze kerstballen worden tijdens de feestdagen in het Ronald McDonald Huis opgehangen.



Om een mooie gift aan het Huis te kunnen doen worden er ook knuffels verkocht en is er een bijzondere veiling waar genodigden een persoonlijk item onder de kerstboom leggen datgeveild wordt.



Over Ronald McDonald Huis Nijmegen



Ronald McDonald Huis Nijmegen biedt ouders een logeerplek dicht bij hun kind in het ziekenhuis. Ook broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis. Naast een eigen kamer kan het gezin gebruik maken van een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Net als thuis zorgen ouders voor het eigen gezin. Maar het Ronald McDonald Huis is veel meer dan een dak boven het hoofd. Ouders in het Huis ondervinden vaak veel steun aan elkaar. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor het reilen en zeilen van het Huis. Zij ontvangen de ouders, bieden een luisterend oor en zorgen ervoor dat het Huis schoon en gezellig is. De vrijwilligers zijn zeven dagen per week, 365 dagen per jaar aanwezig.