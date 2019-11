CWS en STAXS® bereiken akkoord over overname cleanroomwasserij STAXS®

Duisburg, 14 november 2019. CWS Group en STAXS® hebben een akkoord bereikt over de geplande overname door CWS van de cleanroomwasserij divisie van STAXS®. De transactie omvat alle bestaande overeenkomsten met klanten en leveranciers. De huidige dienstverlening loopt onveranderd door en wordt vanuit dezelfde vestiging verstrekt. Met deze overname versterkt CWS Group, een totale dienstverlener op het gebied van Hygiene, Workwear en Fire Safety, verder haar positie in de Benelux. STAXS®, leider in de Benelux op het vlak van hoogwaardige verdeling van cleanroom consumables in de Life Sciences industrie, zal zich volledig concentreren op de cleanroom consumable markt. De overname zal naar verwachting eind 2019 doorgaan.



Als partner in totaaloplossingen streeft CWS naar een gezondere en veiligere toekomst. De verhuurservice van CWS Cleanrooms staat garant voor een kwalitatief hoogstaand reinigings-, decontaminatie- en sterilisatieproces met volledige traceerbaarheid. Cleanrooms biedt haar dienstverlening al in 9 landen in heel Europa aan. In de tak van de bedrijfskleding is Cleanrooms een groeimarkt voor CWS. De overname van de cleanroomwasserij van STAXS® versterkt de voetafdruk van CWS Cleanrooms, en is dus een waardevolle toevoeging aan de CWS Group.



Markus Schad, Business Unit Director CWS Cleanrooms licht toe: “De Benelux is voor ons een belangrijke groeimarkt. Zowel CWS als STAXS® streven de hoogste marktnormen na en leggen zich er volledig op toe oplossingen te leveren voor de klant. Daarom past deze overname ook perfect bij CWS. We kijken er alvast naar uit om ons netwerk van cleanroomdiensten te verbreden en onze klanten de best mogelijke dienstverlening van beide bedrijven te bieden.”



Johan-Detlef Dubbelboer, CEO van STAXS® vult aan: “Door de kracht van onze cleanroomwasserij te combineren met het platform van cleanroomwasserijen van CWS gaan er nieuwe deuren open voor beide bedrijven en ook voor onze klanten. STAXS® focust zich volledig op de divisie consumables en de uitbreiding daarvan binnen Europa.”



Er werd overeengekomen geen verdere informatie over deze transactie vrij te geven.