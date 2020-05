Scala College feliciteert eindxamenleerlingen vanuit de lucht

Het Scala College, een scholengemeenschap in Alphen aan den Rijn, feliciteerde maandagmiddag de circa 450 geslaagde eindexamenleerlingen op een bijzondere manier. Vanaf vliegveld Teuge in Gelderland steeg een vliegtuigje op met daaraan vastgebonden een sleep met de teks 'Scala feliciteert eindexamenleerlingen'. Het vliegtuig cirkelde vanaf 14.30 uur ruim zestig minuten boven Alphen en omgeving.



Volgens vestigingsdirecteuren Ezra Meijer en Raymond Pet koos de school voor deze vorm van feliciteren, omdat geplande grote feestelijke bijeenkomsten moesten worden afgelast. “Het werd door de coronacrisis een ongewoon examenjaar. Geen fysieke lessen, maar alles digitaal. En geen papieren eindexamen afgenomen in onze sporthal. Wij vonden dat een bijzonder eindexamenjaar een bijzondere manier van feliciteren verdiende. ’s Morgens waren de examenvergaderingen, daarna belden de mentoren hun leerlingen en vervolgens cirkelde het vliegtuigje met de felicitatietekst boven Alphen en omgeving. Veel ouders en leerlingen reageerden enthousiast. Het was voor iedereen een complete verassing. Dat maakte het extra leuk.”