Steuntje in de rug voor World Spine Day

Utrecht 16 oktober 2019 - Vandaag is het de achtste officiële “World Spine Day” met als thema: “Get Spine Active”. De Re-Mind van Remind2change ondersteunt dit jaar als organisatie “World Spine Day” om ook in Nederland bekendheid te geven dat door bewegen én bewustwording van een juiste houding veel rug-en nekpijn verholpen kan worden. Met naar schatting een miljard mensen wereldwijd die lijden aan rugpijn waarvan in Nederland al meer dan twee miljoen mensen, biedt de Re-Mind een nieuwe, digitale ondersteuning bij de behandeling.



Re-Mind: een steuntje in de rug



De Re-Mind helpt mensen hun houding te corrigeren door een licht trilsignaal te geven. Het is een heel klein apparaatje dat je makkelijk bij je draagt. Met de Re-Mind word je je vele malen per uur bewust van je houding en gestimuleerd om te bewegen, terwijl dat anders maar een paar maal per dag zou gebeuren.



Joop Stringer, chiropractor – lid van DCF: "Het resultaat van een slechte houding is gewricht- en spierpijn als ook problemen met ademhalen en spijsvertering. Door de combinatie van chiropractie met de Re-Mind zijn klanten van ons beter in staat om optimaal te functioneren. De Re-Mind helpt onze klanten om beter rechtop te staan en daardoor hun klachten te verminderen of zelfs op te lossen. Chiropractie zorgt voor opheffen van de blokkades in de wervelkolom en de Re-Mind geeft net dat extra zetje in de rug."



World Spine Day spoort met de hashtags #worldspineday en #GetSpineActive de mensen over de hele wereld aan om gezonde ruggewoontes op het werk met elkaar te delen via de sociale media.



Over Remind2change:



Remind2change is opgericht in 2018 en heeft in februari 2019 haar start gemaakt met het product de Re-Mind. De Re-Mind laat mensen regelmatig aan hun gedragsverandering werken, op een zeer laagdrempelige manier. Hij wordt inmiddels door meer dan 200 therapeuten in Nederland gebruikt, waaronder chiropractors, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen, tandartsen en mindfulnescoaches. De Re-Mind blinkt uit in gebruikersgemak, is altijd bij je en zeer effectief.



Meer informatie op www.remind2change.com