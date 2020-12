Kaartje2go: "Maakt corona einde aan onpersoonlijke groet op kerstkaart?"

“Prettige kerstdagen!” is misschien wel de meestgebruikte kerstwens op kerstkaarten. Maar volgens 59% van de Nederlanders is corona een goede reden om deze kerstgroet wat persoonlijker te maken dit jaar. Een opvallende stijging, want vorig jaar schreef nog 32% een persoonlijke kerstwens waar wat meer tijd in gestoken was. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van MarketResponse in opdracht van Kaartje2go.nl; de grootste kaartenwebshop van Nederland. Het onderzoeksbureau ondervroeg Nederlanders over het versturen van kerstkaarten in coronatijd.



Vorig jaar schreef nog ongeveer twee derde van de kerstkaartverstuurders een niet-persoonlijke boodschap op zijn kaart; 50% koos voor een algemene tekst als “Prettige kerstdagen”, en 15% krabbelde alleen zijn naam neer. 14% van de mensen die dit jaar van plan zijn kerstkaartjes te versturen is door de pandemie niet per se eerder geneigd een persoonlijke boodschap op zijn kerstkaartje te schrijven.



Coronacrisis is belangrijke reden om kerstkaartje te sturen



Van de respondenten die kerstkaartjes gaan versturen geeft bijna de helft aan dat de corona crisis van invloed is om een kaartje te gaan sturen. Vooral jongeren (18-34 jarigen) geven dit aan. Onder deze groep geeft ruim twee derde (68%) aan dat de coronacrisis hier invloed op heeft. Dat is bijna twee keer zoveel als de kerstkaartverstuurders van 65 jaar en ouder, van wie 35% aangeeft dat de pandemie van invloed is. 65+’ers zijn sowieso al eerder geneigd om kerstkaartjes te sturen.



Ruim de helft meer kerstkaartjes



Kaartje2go verwacht in elk geval een recordaantal kerstkaarten te versturen deze decembermaand. Marketing manager Mark van Kasteren geeft aan: “Door de coronacrisis zijn Nederlanders dit jaar veel eerder met kerst bezig. Dat zien we ook aan het aantal kerstkaartbestellingen. Klanten bestellen hun kerstkaartjes dit jaar veel eerder dan normaal. In vergelijking met vorig jaar gingen er al ruim de helft meer kerstkaarten door onze machines.”



Flevolanders ontvangen meeste kerstkaarten



De kaartenwebshop dook ook in zijn eigen cijfers en kwam erachter dat Flevolanders net als vorig jaar de meeste kerstkaartjes ontvangen. Woon je in Drenthe of Zeeland? Ook dan kun je de brievenbus vaak horen klepperen rond kerst. De deurmatten in Zuid-Holland liggen het minst bezaaid met kerstkaartjes. En van alle gemeenten kunnen de inwoners van Schiermonnikoog de meeste kerstkaarten verwachten.



Kaartenwebshop Kaartje2go



Kaartje2go.nl is marktleider op het gebied van kaarten sturen. Tijdens de piekperiode voor kerst verwerkt het bedrijf ruim 25.000 kaarten per uur. De kaartenwebshop is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 11 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, geboortekaartjes en natuurlijk kerstkaarten.



Onderzoeksbureau MarketResponse



Wat beweegt mensen, merken, markten en de maatschappij? MarketResponse geeft al 35 jaar antwoord op deze vragen. Altijd gebaseerd op data. Aan het onderzoek werkten 773 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee.



