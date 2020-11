'Nachtelijke feestvierders ook schadelijk voor natuur en dieren in het bos'

Dit is een expertquote van Marjolein van der Gaag van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: ME beëindigt illegaal feest in Limburgs bosgebied (2) | ANP



Opnieuw horen we geluiden over illegale feesten in bosgebieden, zoals afgelopen nacht in Limburg. Niet alleen worden hiermee de coronaregels overtreden, ook wordt schade berokkend aan de natuur en de dieren die daar leven. Het is echt jammer dat deze mensen daar totaal geen rekening mee lijken te houden.



De nachtrust van uilen, vossen, hazen en vele andere dieren in het bos raakt verstoord. ’s Nachts hoort het bos van de dieren te zijn. Juist nu het kouder wordt is het belangrijk dat zij rust krijgen, hun energie kunnen sparen en goed de winter doorkomen. Dan moeten ze niet ’s nachts worden opgejaagd door feestvierende mensen.



En dan hebben we het nog niet eens over de hoeveelheid afval die na zulke feestjes wordt achtergelaten in de natuur. IVN Natuureducatie roept daarom iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen: zorg in deze tijd goed voor elkaar én ook voor de natuur.



Marjolein van der Gaag is adviseur Public Affairs bij IVN Natuureducatie.