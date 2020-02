Primeur van E-quipment CloudAshur: data veilig in de cloud

CloudAshur is het nieuwste product van het Almeerse bedrijf E-quipment BV. CloudAshur zorgt ervoor dat uw data in de cloud volledig beschermd zijn door middel van gegevensversleuteling.



CloudAshur is ontwikkeld door het Engelse bedrijf iStorage, marktleider op het gebied van versleutelde datadragers. E-quipment BV uit Almere heeft de primeur om het in de Benelux op de markt te brengen.



CloudAshur is de veilige oplossing voor bedrijven waar collega’s onderling data met elkaar delen in de cloud. Met de steeds toenemende online dreigingen is veiligheid van het grootste belang. CloudAshur maakt dit mogelijk door toepassing van versleuteling.



Met de CloudAshur remote management console heeft de beheerder volledige controle over alle CloudAshur-encryptiemodules die binnen de organisatie worden gebruikt. Iedere collega heeft een veilige en persoonlijke encryptiemodule die werkt met een pincode van 7 tot 15 karakters. Alleen met gebruik van deze veilige encryptiemodule is toegang tot de data verkrijgbaar.



Aanvullende informatie is te vinden op https://www.e-quipment.eu/