MBI B.V. en IDS Group slaan de handen in één voor duurzame afwatering en infiltratie

Hevige regenbuien veroorzaken overlast en verkeersonveilige situaties. Het is belangrijk dat overtollig water zo snel mogelijk wordt afgevoerd maar wel op duurzame wijze kan infiltreren. Deze visie ligt ten grondslag aan de samenwerking tussen MBI B.V. en IDS Group. De samenwerking zal een versnelling teweeg brengen in het intelligent afvoeren en infiltreren van regenwater.



Het klimaat verandert en steeds vaker hebben wij te maken met hevige regenbuien die directe overlast kunnen veroorzaken. Verstedelijking heeft er echter voor gezorgd dat het water niet meer altijd op de natuurlijke wijze kan worden verwerkt en ons rioolstelsel is niet ontworpen op de huidige extreme piekbelasting. Het verplaatsen en infiltreren van water staat op iedere agenda van openbaar beheer. Met de productcombinatie van MBI en IDS (Innovative Drainage Solutions) is er nu een bewezen intelligente oplossing voor handen.



Regenwater teruggeven aan de natuur



Regenwater teruggeven aan de natuur, op de plek daar waar het valt, dat is de meest ideale situatie! De water passerende bestratingsoplossingen van MBI zijn hiervoor een oplossing maar wellicht niet altijd toepasbaar. Eveneens is het mogelijk dat de afvoercapaciteit nog onvoldoende is voor bijvoorbeeld straten die onderin een kom samenkomen. Door het maken van een combinatie met de innovatieve afwateringsbanden van IDS is een relatief eenvoudige oplossing voor een groot probleem voorhanden. De unieke, holle, kunststof banden brengen het overtollige water op veilige wijze terug naar de natuur.



De afwateringsbanden zijn toe te passen in combinatie met elementverharding maar ook afzonderlijk toepasbaar, langs andere wegbedekking. De eenvoudige toepasbaarheid in zowel nieuwe werken als in het reeds bestaande bestratingsnetwerk is een bijkomend sterk punt.



Eén aanspreekpunt voor een totaaloplossing



MBI adviseert overheden dagelijks in het ontwerpen van totaaloplossingen voor de openbare ruimte en zit met verschillende partijen om tafel. “Dit was eigenlijk ook het aanknopingspunt voor de samenwerking”, aldus Mark Visschers van IDS. “Door de krachten te bundelen komen we sneller tot een juist advies”. “Bestrating en banden horen ook nog eens onlosmakelijk bij elkaar”, zegt Patrick van den Tillaart, Commercieel Directeur bij MBI. “De afwateringsbanden vormen een perfecte aanvulling op ons assortiment en passen bij onze missie voor het creëren van een duurzame, mooie en comfortabele buiten-leefomgeving.” MBI staat afgekort voor Van der Meijden Betonindustrie, maar voor deze unieke oplossing misstaat de afkorting Met Banden Infiltreren ook zeker niet!



MBI wordt op de markt het aanspreekpunt voor de kunststof afwateringsbanden, waarbij IDS Group achter de schermen deskundig advies biedt met betrekking tot het ontwerp en integratie in het project. Patrick van den Tillaart: “Wij mogen er ook trots op zijn dat IDS ervoor gekozen heeft met ons op exclusieve basis samen te werken.”



Over MBI



Al sinds 1945 zetten de steenmeesters van MBI zich in voor hoogwaardige bestratingsoplossingen. Het gaat hier om sierbestrating voor de particuliere en zakelijke ruimte en (klimaat adaptieve) bestratingsoplossingen voor de openbare ruimte. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op de markt. MBI telt ca. 390 medewerkers en heeft 4 productielocaties in Nederland (Veghel, Aalst, Nieuw-Lekkerland en Kampen).



Over IDS



IDS Group is in 2016 opgericht met het doel om Europa te helpen met het realiseren van de doelstellingen van The European Water Framework Directive. Nu, 5 jaar later, zijn veel van de richtlijnen van The European Water Framework Directive door overheden gerealiseerd. Toch bleef de vraag naar kennis, techniek en ondersteuning. Zo is IDS tegenwoordig een ervaren professional en leverancier op het gebied van afwateringssystemen. Ons doel? Regenwater zo schoon mogelijk terug te geven aan de natuur, op de plek daar waar het valt, dat is de meest ideale situatie!