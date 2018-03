Joris Luyendijk vraagt Griet Op de Beeck hemd van het lijf

Journalist-en schrijver Joris Luyendijk gaat in gesprek met beroemde auteurs in Theater aan het Spui in Den Haag. Griet Op de Beeck, bekend van de bestseller Vele hemels boven de zevende, bijt op woensdag 25 april om 20.15 uur het spits af van de eerste editie van Eerlijk gezegd.



Zowel Luyendijk, bekend van onder meer Dit kan niet waar zijn, als Griet Op de Beeck gaan moeilijke onderwerpen in hun boeken niet uit de weg. De noodzaak om eerlijk te zijn: eerlijk tegenover zichzelf en hun vaders en families gecombineerd met het talent van de verbeeldingskracht die hun schrijverschap eigen is, levert indringende boeken. Nieuwsgierig naar haar drijfveren gaat Luyendijk daarom met Op de Beeck in gesprek.



Bestsellerauteur



De carrière van de Op de Beeck is na het verschijnen van haar debuutroman Vele hemels boven de zevende in 2013 als een speer gegaan. Haar laatste boek, Het beste dat we hebben, waarin ze openhartig over het seksueel misbruik door haar vader vertelt, deed veel stof opwaaien. Opvallend is dat vrijwel al het werk van Op de Beeck in bewerkte versies in de theaters wordt opgevoerd. Een bijzonderheid die wellicht te verklaren is door haar theaterachtergrond. Van origine is Op de Beeck namelijk dramaturg.



Joris Luyendijk



Joris Luyendijk is jarenlang correspondent geweest in het Midden-Oosten voor onder meer de Volkskrant, Radio 1, NOS en NRC Handelsblad. De journalist heeft ook meerdere succesboeken op zijn naam staan, zoals Een goede man slaat soms zijn vrouw. In 2015 verwierf Luyendijk landelijke bekendheid met Dit kan niet waar zijn. In één klap wordt in het boek inzichtelijk gemaakt hoe ernstig de bankencrisis eigenlijk was. Op zoek naar de achterliggende mechanismen heeft hij de mentaliteit blootgelegd waarmee de internationale financiële wereld het geld- en beleggingsverkeer bestierde in Londen. Het meedogenloos eerlijke portret veroorzaakte een schok in de westerse wereld.



Volgende gast: Alfred Birney



De volgende editie van Eerlijk gezegd is op vrijdag 18 mei. Joris gaat dan in gesprek met Alfred Birney. De auteur die in 2017 plotseling een landelijke bekendheid verwierf door de Libris Literatuurprijs voor De tolk van Java. In dit boek schetst Birney een meedogenloos portret van zijn vader, die in achtereenvolgende oorlogsconflicten in Indonesië de kant van het geweld kiest. Genadeloos verhaalt Birney van de gebeurtenissen en schetst hij daarbinnen het karakter van de man waarmee hij als zoon gedurende zo'n lange tijd strijd levert.